Ликвидация ГАСИ: как будет происходить свержение регулятора и что будет вместо него

Государственную архитектурно-строительную инспекцию ликвидируют, а ее функции будут выполнять три новых органа, которые планируют создать в течение 2020 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на выездной комиссии 13 марта.
По его словам, Госархстройинспекция – это коррупционная структура, которая соединила в себе слишком много функций и поэтому нуждается в реформировании путем ликвидации и распределения полномочий на несколько государственных структур.
"ГАСИ, по нашему мнению и мнению участников строительного рынка, – это тот коррупционный клещ, который забирал оборотные средства со строительного рынка", – подчеркнул Премьер-министр.
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За что будут отвечать новые органы
Полномочия, которые ранее принадлежали ГАСИ, будут разделены на:
Государственную сервисную службу по градостроительству, которая возьмёт на себя выполнение регистрационных функций в строительстве;
Государственное агентство по техрегулированию, которое будет отвечать за параметры, ГСН и Еврокоды;
Государственную инспекцию по градостроительству, которая будет осуществлять надзор и контроль в строительной отрасли.
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Как будет происходить реформирование
Сейчас ожидается назначение председателя ликвидационной комиссии ГАСИ, которое состоится 18 марта.
Переходный период продлится с марта по май включительно. В июне будет создана Государственная инспекцию по градостроительству и запущен новый реестр. В сентябре – Государственное агентство по техрегулированию. В январе 2021 планируют ввести страхование рисков в сфере строительства.
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Как также отметил Денис Шмыгаль, во время ликвидационного периода инспекционный контроль проводиться не будет, однако будут проходить камеральные проверки по документам, которые передают заказчики строительства.
После ликвидации и создания новых структур будет происходить внесение изменений в действующее законодательство, разработка электронной системы и перевод работы в полностью электронный формат.
Что будет после
В частности, если ранее ГАСИ была органом-монополистом с чрезмерными полномочиями, то теперь функции будут разделены на несколько отдельных структур, процессы и деятельность которых будут максимально автоматизированы. Разрешение теперь не будет зависеть от чиновника и его субъективных решений, а будет происходить с помощью автоматической регистрации права при исполнении чек-листа. То есть человеческий фактор больше не будет влиять на ход дела – через взаимодействие системы и реестра будут осуществляться автоматические проверки.
Кроме того, если раньше ответственность инспекторов ГАСИ была неопределенной, то теперь, в случае повторного нарушения – потеря права на занятие деятельностью и уголовная ответственность.
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Результаты предполагаются следующие: уничтожение коррупционных схем, отсутствие необоснованных отказов, создание целостной системы профессиональных участников строительного рынка и повышение безопасности качества и строительства.