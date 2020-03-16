Ликвидация ГАСИ: как будет происходить свержение регулятора и что будет вместо него

19:25, 16.03.2020

Государственную архитектурно-строительную инспекцию ликвидируют, а ее функции будут выполнять три новых органа, которые планируют создать в течение 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на выездной комиссии 13 марта.

По его словам, Госархстройинспекция – это коррупционная структура, которая соединила в себе слишком много функций и поэтому нуждается в реформировании путем ликвидации и распределения полномочий на несколько государственных структур.

"ГАСИ, по нашему мнению и мнению участников строительного рынка, – это тот коррупционный клещ, который забирал оборотные средства со строительного рынка", – подчеркнул Премьер-министр.

bezdabi.gov.ua

За что будут отвечать новые органы

Полномочия, которые ранее принадлежали ГАСИ, будут разделены на:

Государственную сервисную службу по градостроительству, которая возьмёт на себя выполнение регистрационных функций в строительстве;

Государственное агентство по техрегулированию, которое будет отвечать за параметры, ГСН и Еврокоды;

Государственную инспекцию по градостроительству, которая будет осуществлять надзор и контроль в строительной отрасли.

bezdabi.gov.ua

Как будет происходить реформирование

Сейчас ожидается назначение председателя ликвидационной комиссии ГАСИ, которое состоится 18 марта.

Переходный период продлится с марта по май включительно. В июне будет создана Государственная инспекцию по градостроительству и запущен новый реестр. В сентябре – Государственное агентство по техрегулированию. В январе 2021 планируют ввести страхование рисков в сфере строительства.

bezdabi.gov.ua

Как также отметил Денис Шмыгаль, во время ликвидационного периода инспекционный контроль проводиться не будет, однако будут проходить камеральные проверки по документам, которые передают заказчики строительства.

После ликвидации и создания новых структур будет происходить внесение изменений в действующее законодательство, разработка электронной системы и перевод работы в полностью электронный формат.

Что будет после

В частности, если ранее ГАСИ была органом-монополистом с чрезмерными полномочиями, то теперь функции будут разделены на несколько отдельных структур, процессы и деятельность которых будут максимально автоматизированы. Разрешение теперь не будет зависеть от чиновника и его субъективных решений, а будет происходить с помощью автоматической регистрации права при исполнении чек-листа. То есть человеческий фактор больше не будет влиять на ход дела – через взаимодействие системы и реестра будут осуществляться автоматические проверки.

Кроме того, если раньше ответственность инспекторов ГАСИ была неопределенной, то теперь, в случае повторного нарушения – потеря права на занятие деятельностью и уголовная ответственность.

bezdabi.gov.ua

Результаты предполагаются следующие: уничтожение коррупционных схем, отсутствие необоснованных отказов, создание целостной системы профессиональных участников строительного рынка и повышение безопасности качества и строительства.