Лифт в мыслях застрял: как выбрать новостройку с качественным оборудованием

19:40, 9.04.2020

Если вы никогда не задумывались о лифте в вашем доме, значит, он работает безупречно. Но если лифт все время застревает и ломается, вы не сможете о нем забыть. Более того, из-за этого у вас очень скоро возникнет желание вовсе сменить жилье.

Поэтому перед покупкой новой квартиры, сперва стоит поинтересоваться у застройщика, какое лифтовое оборудование будет установлено в новостройке и какими характеристиками обеспечивается его надежность и безопасность.

Производитель и качество

На международном рынке известными производителями лифтового оборудования являются такие компании, как "Otis", "Kone", "Schindler" и "ThyssenKrupp". Однако в Украине на кабине лифта в вашем доме вы, скорее всего, увидите надпись "Евроформат", "Могилевлифтмаш" или, в лучшем случае, "Otis".

К сожалению, даже всемирно известное название на кабине не гарантирует, что в вашем доме установлено качественное лифтовое оборудование, потому что застройщик может сам собирать его комплектующие.

Технология имеет значение

Застройщику обойдется дешевле покупка подъемного оборудования с двухскоростным двигателем без частотного преобразователя, но в перспективе обслуживание такого лифта будет очень затратным, в том числе и из-за потребляемой электроэнергии.

Лифт же с частотным преобразователем и безредукторной лебедкой на постоянных магнитах будет стоить значительно дороже при покупке, но в нем меньше узлов, которые требуют обслуживания, и он на 30-40% экономнее по потреблению электроэнергии.

Важно понимать, что все это отразится на ваших ежемесячных затратах в тарифе на обслуживание многоквартирного дома.

Скорость, грузоподъемность, безопасность

Рекомендуем обращать внимание на следующие характеристики лифтового оборудования:

Скорость. Нас интересует именно та рабочая скорость, с которой осуществляется движение кабины в конкретных условиях эксплуатации. Чем выше этот показатель, тем лучше. У большинства производителей рабочая скорость лифта варьируется от 1 до 5 м/с, но в некоторых высокоэтажных зданиях могут устанавливаться лифты с рабочей скоростью до 12 м/с.

Грузоподъемность. Опять же, чем выше показатель максимальной массы груза, которую может транспортировать лифт в рабочем режиме, тем лучше. В современных лифтах грузоподъемность составляет от 350 до 2500 кг. Кроме возможности перевозить тяжести, большая грузоподъемность означает также, что при нормальной эксплуатации лифт будет реже работать при максимальной нагрузке. Таким образом, детали и узлы лифта будут подвергаться меньшему износу и дольше прослужат без ремонта.

Безопасность. К базовому оборудованию, которое обеспечивает безопасность пассажира, относятся ловители, амортизаторы и другие специальные устройства, которые тормозят кабину при достижении предельной скорости, позволяют смягчить ударное воздействие, обеспечивают открытие дверей и блокируют движение во время нештатной остановки кабины и прочее.

Гораздо реже лифт обладает режимом автоматической эвакуации, который в случае отключения электроэнергии доставит пассажира до ближайшего этажа, и системой удаленного мониторинга за состоянием лифта, что позволяет обслуживающей организации следить и упреждать критические поломки для избежание простоя. Однако эти функции, по нашему мнению, являются далеко не последними по важности.

Обслуживание

Функционал современных лифтов весьма широк и разнообразен. От его настройки и качества обслуживания зависит не только ваш комфорт от передвижения, но и срок беспроблемной эксплуатации лифта. Поэтому советуем обратить внимание и на обслуживающую организацию, особенно если вы планируете приобрести квартиру в доме, который уже сдан в эксплуатацию.

Как правило, компании-производители предлагают свои услуги по обслуживанию лифтов в многоквартирных домах. Стоимость этих услуг, в большинстве случаев, выше, но производитель может обеспечить комплексную систему обслуживания лифтового оборудования и предоставить гарантию на комплектующие собственного производства.

Проверяйте

Ресурс НЕРУХОМI включает в базовый рейтинг ЖК оценку лифтов в разделе Соответствие нормам. Поэтому любой покупатель сможет получить информацию о том, как выглядит предложение ЖК по сравнению со средним в его классе, в том числе по такому вопросу, как лифт.

Не покупайте слепо, всегда отстаивайте свои права и требуйте в отделе продаж застройщика всю детальную информацию.

Неосмотрительность в таком, на первый взгляд, не самом важном вопросе, в будущем может стоить вам здоровья, ведь лифт – это все-таки средство повышенной опасности.