"Теплые кредиты": украинцы взяли у банков 63 млн гривен

12:03, 7.05.2020

Украинцы за прошлый месяц привлекли 63 млн грн из государственных банков на утепление многоэтажек, частных домов и покупку твердотопливных котлов.

Соответствующие данные в среду, 6 апреля, привела Государственная служба статистики

Так, с 27 по 30 апреля 2020 года государственные банки выдали более 41 млн грн "теплых кредитов" для населения и ОСМД, которые планируют энергоэффективные мероприятия в этом году.

Данные Госэнергоэфективности
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В сообщении отмечается, что за неделю программой воспользовались 353 домохозяйства и 80 ОСМД, привлекая: 27 млн грн – на утепление многоэтажек; 13,6 млн грн на энергоэффективные мероприятия в частных домах; 320 тыс. грн – на твердотопливные котлы. В Госэнергоэффективности подчеркнули, что с 13 по 26 апреля украинцы привлекли 23 млн грн "теплых кредитов", а за весь апрель – более 63 млн грн.

Украинцы активно пользуются "теплыми кредитами"
slovoidilo.ua

Участники программы смогут получить возмещение от 20% до 70% суммы "теплого кредита" в зависимости от направления программы, уменьшить расходы на коммунальные услуги и улучшить комфорт в своих жилищах. В этом году, как и в предыдущие годы, "теплые кредиты" готовы предоставлять такие банки, как Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, учитывая условия карантина и дистанционные каналы обслуживания.

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