Соседи бывают разные: синие, шумные, своеобразные

15:30, 29.05.2020 1003

Вам повезло, если вы живете рядом с мирными людьми, но бывает и наоборот. Бывает, что соседи – любители, к примеру, русского рэпа. И вот вы, вместе с этим соседом, невольно вынуждены слушать чьи-то сомнительные речитативы. Изо дня в день, 24/7. Это прискорбно, ужасно, досадно. Разве вы могли знать, покупая квартиру, что все обернется таким образом? Нет. Это взяло и обнаружилось уже по факту. Но выход есть.

"100 и 1 способ отомстить соседу"

Можно попытаться договориться и попросить учесть ваши пожелания, но, как показывает практика, это не всегда эффективно.

Как правило, самыми распространенными причинами, из-за которых соседи вступают в судебные разбирательства, являются шумные вечеринки, затопления, несогласованная перепланировка, агрессивные питомцы, паркоместа, домашний бизнес и прочее. А среди запросов в Google на тему соседей можно обнаружить: как отомстить соседу сверху, как отомстить соседу снизу, ультразвук для соседей и тому подобное.

Также вы найдете множество статей на тему: "100 и 1 способ отомстить соседу". Но наша совсем не об этом.

По поводу штрафов

Наглые соседи, шумные соседи, одновременно наглые и шумные соседи – порой дележка жилплощади с определенными персонажами бывает невыносимой.

Здесь вам в помощь нормативно-правовой акт, называемый в народе "закон против шума", который призван уберечь вас от нежелательных звуковых вибраций из-за стен. Ваши права защищены ст. 24 закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".

Так, в жилых квартирах уровень шума не должен превышать 45-55 децибел в зависимости от времени суток. За нарушение тишины полагается административный штраф (ст.182 КУоАП) в размере от 85 до 255 грн. За повторное нарушение в течение года штраф будет больше – до 510 грн. Кстати, с конфискацией предметов нарушения тишины.

Шумные соседи istockphoto

"Хозяйственные" соседи

Бывает, соседи любят складывать старые вещи не у себя дома, а в подъезде. Этот мусор может не выноситься оттуда годами. В этом случае можете вызывать пожарных, так как подобное оговорено Правилами противопожарной безопасности в Украине (Приказ ГСЧС от 30.12.2014 № 1417). В частности, п. 2.37 правил запрещает приспосабливать тамбуры выходов для хранения, в том числе временного, любого инвентаря и материалов. Это будет мешать эвакуации в случае пожара. За невыполнение этих требований нарушителя могут оштрафовать по ст. 175 КУоАП. Правда, максимум на 119 грн. Так, скорее, можно достичь лишь психологического эффекта.

Также многие любят выходить покурить на лестницу, чтобы дома не было неприятного запаха. За курение в подъездах штрафы побольше – до 170 грн, если подобное приключилось впервые, и до 340 грн, если нарушении повторилось (ст. 13 закона "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения").

Мораль сей басни

Не стоит забывать, что вы тоже являетесь чьим-то соседом. Поэтому будьте осмотрительны.

А если серьезно – начните с себя.

НЕРУХОМІ напоминают о возможности поздравить жильцов вашего дома с Международным днем соседей, который отмечают в этом году 29 мая, и желают всем порядочных, добрых, с хорошим музыкальным вкусом соседей.