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Ремонт: как его пережить и не сойти с ума

23.05.2020 - 11:00

Тот, кто делал хоть раз в жизни ремонт, знает, что это проверка на выдержку, и бьет по кошельку и нервам каждого, кто его начинает. Кто-то, чтобы избавиться от головной боли, этот процесс пытается доверить команде профессионалов, которая выполнит качественно и быстро все работы от начала и до конца.

В этой статье мы коснемся того, как правильно выбрать строительную бригаду, подготовить смету, учесть нюансы при проектировании дизайна помещения.

Как подобрать мастеров

Кто будет делать ремонт

pixabay.com

Однако и тут не все просто: как среди многочисленных бригад найти ту, которая осуществит все ваши идеи за приемлемую цену. Для этого нужно действовать по алгоритму. Прежде всего собрать всю информацию о подрядчике. Если это солидная компания, стоит начать изучение именно с ее сайта. Стоит акцентировать внимание прежде всего на галерею выполненных работ, прайс с актуальными ценами, связаться с онлайн-консультантом, который поможет окончательно с выбором. Нередко в крупных компаниях есть своя дизайнерская студия.

Обязательно на сайте должны быть указаны контакты компании и юридический адрес. Правдивость информации сейчас просто проверить в сервисе Google Maps. Здесь можно не только найти главный офис компании в городе, но и посмотреть фото и почитать реальные отзывы.

Во время личного визита обязательно попросите показать лицензию и регистрационную документацию. Если поведение менеджера кажется сомнительным, лучше с этой компанией дела не иметь.

Составление сметы

Зачастую, чтобы завлечь клиента низкими ценами, бригады сразу навскидку озвучивают стоимость ремонта без посещения объекта. В таком случае можно нарваться на подводные камни в виде дополнительных платежей. Очень важный момент: без осмотра вашего будущего жилья мастерами и выяснения всех нюансов невозможно оперировать цифрами.

После того, как мастера осмотрели объект, выслушали ваши пожелания и составили смету, а вас все устроило, окончательную цену лучше указать в договоре.

Аванс строителям лучше не платить

pixabay.com

Также следует учесть, что солидные строительные компании не берут аванс за работу. Предоплата возможна только за материалы. При этом обязательно поинтересуйтесь у менеджера, где они отовариваются. Часто строительные гипермаркеты предоставляют скидки. Это позволит дополнительно сэкономить вам средства во время ремонта.

Сам себе дизайнер

С чего лучше начать

pixabay.com

При обустройстве своей квартиры, если вы-таки решили сэкономить и обойтись без помощи профессионального дизайнера, нужно будет учесть все нюансы, чтобы в будущем не пожалеть об этом. Поэтому следует взяться за изучение наиболее типичных ошибок, чтобы избежать их повторения на стадии проекта.

Прежде чем приступить к ремонту в квартире, нужно выбрать стиль интерьера. Именно от варианта оформления будет зависеть выбор строительных материалов. Дизайн-проект можно разработать самостоятельно. Для этого воспользоваться листком бумаги или же специальной компьютерной программой: нанести план квартиры с расстановкой всех помещений.

Хороший дизайн всегда позволит выделить главные элементы интерьера. Варианты "по-богатому" или "бедно-но-чисто" – далеко не всегда оптимальны. Даже если любите минимализм, всегда можно оживить помещение с помощью удачного декора, картины или настенных часов. К примеру, яркие подушки на диване могут придать помещению свой шарм.

Удобство превыше всего

Квартира должна быть удобной

pixabay.com

Помимо красивого дизайна не стоит забывать и об элементарных удобствах. Важным шагом планирования дизайна является расположение мебели, бытовых приборов и сантехники. Это необходимо для того, чтобы не было неприятных ситуаций, когда диван или шкаф закрывают розетку, а двери на балкон не открываются полностью из-за холодильника в углу.

Для начала подумайте, как вы будете перемещаться по квартире и спланируйте так, чтобы вам, по возможности, ничего не мешало. Поинтересуйтесь каких размеров и форм бывают мебель, мойки, ванны и другие вещи, которые нужны вам в обиходе.

Обдумайте несколько вариантов расстановки мебели, а затем нанесите на чертеж тот, который больше всего вам подходит. Следует учесть расстояние от края кровати к стене, сколько отступать от двери до дивана, на каком расстоянии будет крепления под телевизор.

О функциональности не просто надо не забывать – ее надо ставить во главу угла. Как говорят авиастроители – некрасивые самолеты не летают. То же самое и в интерьере помещений – функциональное жилье не может не выглядеть стильно.

Электрика и свет

Как только план расположения мебели готов – можно приступать к электричеству и освещению. Максимально практичным подходом следует руководствоваться и во время работ с разводкой электричества. Наличие в квартире удлинителей и тройников – первый признак аматорского ремонта. Электропроводка обычно выполняется скрыто. Все кабели и провода укладываются в штробах стен, над подвесным или натяжным потолком, или в полу под стяжкой. Поэтому тщательно подумайте и решите, что и где у вас будет стоять, чтобы избежать неприятных последствий.

Правильное освещение – залог уюта и умиротворения. Свет влияет на визуальное восприятие дизайна и декора в интерьере. Даже хороший дизайн, качественные отделочные материалы и декор будут выглядеть некрасиво на фоне плохого освещения.

Оно бывает общим, рабочим, а также декоративным. Поэтому планирование освещения, размещения выключателей и розеток на прямую зависит от расположения мебели и бытовых приборов. Неправильная организация может привести к дополнительным финансовым затратам.

О важности пропорций

Подводя итог важно сказать, что всегда необходимо придерживаться пропорций, учитывать размеры жилых комнат и, исходя из этого, уже проектировать мебель. Не следует размещать огромною кровать, массивные кресла и большой письменный стол в маленькой квартире-студио. Также глупо будет смотреться и маленькая мебель в больших помещениях.

Перед началом ремонта следует изучить литературу по дизайну, разобраться в сочетаниях цветовой гаммы, понять влияние освещения на интерьер и на его пропорции. Самое главное – не бояться экспериментировать и помнить, что жилье вы делаете прежде всего для себя. И тогда у вас все получится.

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