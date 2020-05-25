Перепланировка квартиры: что можно менять, а что нет

Моделируем ситуацию: вы приобрели новую квартиру и собираетесь взяться за ее ремонт. Возможно, предварительно вы вдохновились обзорами шикарных домов и квартир знаменитостей, отметили простор помещений и оригинальный дизайн. Вам хочется, чтобы и ваше жилье стало столь же стильным и современным. Однако, в процессе разработки всех деталей, обнаруживаете, что одной лишь модной отделки и продуманных мелочей в интерьере недостаточно. Приходите к выводу, что без перепланировки квартиры не обойтись. Вот здесь и остановимся на минутку. Дело в том, что воплощение вашей мечты в реальность может столкнуться с препятствиями в виде украинского законодательства, которым четко определено, что можно менять, а что нет. Рассмотрим ниже все эти тонкости.

Обозначим разницу в терминах

Кроме перепланировки, существуют еще такие понятия как переоборудование и реконструкция. Стоит ли говорить, что это разные вещи. Да, все эти виды строительных работ предполагают изменения помещения, но всё же имеют существенные различия.

Так, если вы планируете демонтировать не несущие стены или возвести дополнительные перегородки – это перепланировка.

Если же вы хотите, например, переделать либо обустроить ванную комнату, санузел – это переоборудование.

Реконструкция, в свою очередь, более широкое понятие. Она может включать в себя и перепланировку, и переоборудование нежилых помещений. Это целый комплекс работ, который предполагает наличие проекта.

Что говорит закон

Сейчас для того, чтобы совершить переоборудование или перепланировку квартиры, без вмешательств в несущие конструкции и/или инженерные системы общего пользования, разрешение не требуется. Также не нужно после завершения работ повторно вводить жилье в эксплуатацию.

В частности, принятое в 2017 году Кабинетом министров Постановление № 406 определяет перечень допустимых работ.

На какие работы разрешение не нужно

Если не затрагиваются несущие стены и инженерные системы общего пользования.

Вам не требуется уведомлять контролирующие органы, если планируете демонтаж, перенос или установку не несущих стен. Также, если вы хотите объединить разделенный перегородкой санузел, без вмешательства в вентиляционную систему – можете смело действовать. Вы можете объединить кухню и комнату, если в квартире нет газоснабжения. Обустроить или заложить внутренние дверные проемы. Менять расположение сантехнического или инженерного оборудования в пределах, предназначенных для них помещений. И, наверное, самое популярное – совместить жилую комнату либо кухню с лоджией или балконом. Но, внимание, подобная перепланировка возможна только с сохранением подоконного блока и без изменений в системе отопления.

Совмещение кухни и лоджии с сохранением подоконного блока dizainall.com

Стоит отметить, что невзирая на то, что такие работы позволено совершать без уведомления контролирующих органов, их потом все же необходимо будет привести в соответствие с техдокументацией.

На что разрешение необходимо

Если будет вмешательство в несущие стены и инженерные системы общего пользования.

Когда работы по "преобразованию" жилья предстоят значительные, то без разрешительных документов не обойтись, а повторного ввода квартиры в эксплуатацию не миновать.

С этой целью придется обратиться к специалистам по проектированию и надзору, а также за согласованиями в соответствующие органы, если предвидится вмешательство в несущие конструкции и инженерные системы общего пользования, выход за границы помещений жилья, разделение квартиры и тому подобное.

Для проведения таких изменений нужно получить технические условия, разработать проект реконструкции, получить разрешение, а затем снова вводить жилье в эксплуатацию. Лишь после выполнения всех этих шагов можно будет оформить новый техпаспорт и внести изменения в государственный реестр имущественных прав.

Что менять нельзя

Соответственно, разрешение вам не выдадут, если вы хотите демонтировать несущие либо внешние ограждающие стены.

Также вы его не получите, если задумали перенести в квартире санузел либо кухню (так называемые "мокрые зоны"), чтобы они размещались над жилыми комнатами ваших соседей.

Если у вас 1-комнатная квартира, в которой есть газовая плита или колонка, и вы хотите совместить жилую комнату с кухней – можете забыть об этой идее.

Кроме того, запрещено менять конфигурацию инженерных систем общего пользования. В частности, если вы хотели отключиться от общедомовой системы отопления – разрешение не выдадут.

Нельзя демонтировать несущие либо внешние ограждающие стены istockphoto.com

Как внести изменения

Сперва нужно получить новый технический паспорт, где будут указаны изменения показателей жилой и нежилой площади в квартире.

Если после перепланировки показатели не изменились, то вносить новые в государственный реестр имущественных прав на недвижимость не требуется. Однако, если изменения соотношения площадей произошли – нужно прибегнуть к помощи нотариуса, который внесет в госреестр новые данные.

Делайте все законно

Перепланировка дело не столько сложное, как затратное. Услуги специалистов, которые будут задействованы в процессе строительных работ и, в частности, законного оформления – стоят денег. Но все же, реализовывая желания по видоизменению жилья, действовать в соответствии с требованиями Закона – необходимо. Во-первых, это нужно как для вашей безопасности проживания, так и для безопасности остальных жильцов дома. Во-вторых, в будущем у вас не возникнет проблем и лишней головной боли с продажей или передачей в наследство "преобразованной" недвижимости.