Об украинских балконах сняли фильм. Видео

16:59, 1.06.2020 1116 1

В Украине в этом году выйдет документальный короткометражный фильм о всевозможных балконах, которые создают украинцы и выделяются на общем фоне и архитектуре здания. Трейлер фильма Enter Through The Balcony Романа Блажана выпустила кинокомпания Minimal Movie.

Как отмечают создатели фильма, идея появилась во время сотрудничества с издательством "Основы", которое в прошлом году опубликовала книгу Balcony Chic архитектора Александра Бурлаки. Именно он принял участие в съемках Enter Through The Balcony. Также к созданию фильма привлекли архитекторов, антропологов и историков.

В украинских городах хватает "своеобразных" балконов Скриншот

Балконы снимали в восьми городах: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Полтаве, Харькове, Виннице и Горишних Плавнях. Среди балконов были такие, что превышали по площади квартиры, к которым принадлежали.

"Мы хотели выяснить, где проходит граница между частным и публичным. Почему архитектура является тиранической? Почему неидеальным людям приходится жить в идеальных зданиях, созданных архитекторами? Почему наша архитектурное наследие именно такая - и мы никак не можем ее принять?" - рассказал режиссер.

В этом году короткометражку планируют показать на украинских и международных фестивалях, а потом выложат в открытом доступе в интернете.