Как улучшить энергоэффективность дома: в Минрегионе дали несколько советов

14:47, 11.05.2020

В Украине вопрос эффективного потребления тепловой энергии собственниками многоквартирных домов стоит очень остро, поэтому Минрегион опубликовал дополнительные разъяснения.

"Эффективное управление многоквартирным домом и внедрения энергоэффективных мероприятий – это ключевые задачи, которые стоят перед Правлением объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Сегодня каждое ОСМД несет ответственность за пользование и обслуживание имущества, находящегося в их подчинении", - сказано на сайте Минрегиона.

Как решить вопрос энергоэффективности дома dom.ria

Так, источниками финансирования ОСМД могут быть средства совладельцев многоквартирного дома. Для этого нужно созвать общее собрание собственников и провести соответствующее голосование. В частности, речь может идти об увеличении размера взносов на содержание дома, для примера, создать ремонтный фонд. Жильцы могут также оплатить свою долю от полной стоимости ремонта или модернизации отдельным вкладом – одноразовым на оплату работ, или регулярным в случае кредита или рассрочки.

Дополнительные средства совладельцы могут привлечь от дохода использования общего имущества (передача в аренду помещений, получение дохода от рекламы, использования внутренне домового имущества интернет-провайдерами, доход от размещения на крышах солнечных электростанций и др.), а также пассивных доходов от размещения депозитов.

Вариант с постепенным накоплением средств для ремонта, в том числе через вклады совладельцев, является более надежным. Совладельцы устанавливают специальный вклад, например, на ремонт или модернизацию дома, который платят ежемесячно небольшими суммами в течение определенного времени, что дает возможность разместить их на депозитном счете в банке и получить дополнительный доход.

"Таким образом с помощью незначительных взносов можно осуществить проведения значительной модернизации многоквартирного дома. Если вас не устраивают эти механизмы сбережения средств, вы всегда можете обратиться за привлечение средств от внешних источников финансирования – кредит, лизинг или договор с другой стороной, в частности энергосервисной компанией – или обратиться к финансированию программ местного и государственного бюджетов, добровольных взносов юридических и физических лиц и грантов проектов международной технической помощи", – говорится в сообщении.

По состоянию на 2020 год большое количество жителей многоквартирных домов уже воспользовались преимуществами привлечения кредитных средств для энергомодернизации своих домов. Так, для того чтобы начать процесс получения кредита в банке по внедрению энергоэффективных мероприятий, жителям ОСМД нужно собраться на общем собрании и принять соответствующие решения относительно осуществления работ и по кредитованию.

Отметим, что немаловажным в решении проблемы энергоэффективности дома, является общая заинтересованность всех жильцов, а также их умение идти с друг другом на компромисс. К сожалению не все вопросы по дому решаются конструктивно, в итоге зачастую многие вопросы зависают еще на уровне планирования.

Как сообщали Нерухомі, украинцы за прошлый месяц привлекли 63 млн грн из государственных банков на утепление многоэтажек, частных домов и покупку твердотопливных котлов.