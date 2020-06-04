Как получить строительный паспорт: инструкция

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА разъяснил порядок получения строительного паспорта, необходимого для строительства частного жилого дома.

Как известно, строительный паспорт определяет требования к застройке, а его предоставлением занимается Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации.

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА также занимается предоставлением стройпаспортов. Такой документ – необходим, если вы строите:

Индивидуальный (усадебный) жилой дом, садовый или дачный дом, не выше двух этажей и площадью до 500 квадратных метров;

хозяйственные здания и сооружения, гаражи, элементы благоустройства и озеленения участка.

Если решили построить свой дом pixabay.com

Чтобы получить строительный паспорт, необходимо подготовить пакет документов, с которыми нужно будет обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Для получения строительного паспорта нужно, так же, как и для ГУО, обращаться в ЦПАУ. Вот только перечень документов отличается.

Для получения стройпаспорта необходимо предоставить:

Заявку (образец оформления ищите в приложении 1 приказа Минрегионстроя 103 от 05.07.11. "Об утверждении Порядка выдачи строительного паспорта застройки земельного участка");

Заверенную в установленном порядке копию документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком, или договор суперфиция (государственный акт на право собственности на земельный участок, договор купли-продажи (дарения, мены) земельного участка и выписку из реестра прав, и согласие совладельцев (если объект недвижимости принадлежит нескольким лицам);

Эскизные намерения застройки (местоположение зданий и сооружений на земельном участке, расстояния до границ соседних земельных участков и расположенных на них объектов, инженерных сетей и сооружений, фасады и планы объектов с указанием габаритных размеров, перечень систем инженерного обеспечения, в том числе автономного, которые планируются к применению и т.д.) как правило, изготавливаются на заказ в архитектурных компаниях или собственноручно;

Проект строительства (при наличии).

Рассмотрение заявки и документов длится 10 дней, после чего Департамент либо выдает стройпаспорт, либо информирует о причине отказа.

"Заявление на получение строительного паспорта вместе с пакетом документов рассматривается в течение 10 дней в Департаменте градостроительства и архитектуры. После прохождения срока мы или выдаем готовый документ, или же информируем о причине отказа. В последнем случае заявители должны внимательно изучить письмо-отказ, исправить ошибки в документах и подать их в ЦНАП еще раз", – рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций.