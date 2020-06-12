Газоблок или кирпич: какой стеновой материал лучше?

Приобретая жилье важно выяснить, из какого материала построены его стены, чтобы понимать, какова будет теплопроводность здания. То есть настолько вам летом будет тепло, а зимой – холодно. Украинские застройщики, в основном, используют при кладке стен газоблок и кирпич. Рассказываем о преимуществах и недостатках каждого из них.

Как строят в Украине

В Украине сейчас многоэтажные здания преимущественно сооружают по монолитно-каркасной технологии. Так, внешние стены дома могут быть из газоблока, кирпича, реже – керамоблока, пеноблока.

В качестве утеплителя, в основном, используют минеральную вату, реже – пенополистирол, базальтовую вату.

Строительство по монолитно-каркасной технологии, с кирпичными наружными стенами и утеплением минеральной ватой

Стоит отметить, что дома, построенные по одной и той же технологии, но при разном сочетании стеновых материалов и утеплителя, могут отличаться по техническим характеристикам.

Какие комбинации бывают

Когда дом возводят по кирпичной технологии, то наружные стены строят из керамического или силикатного кирпича, реже – газоблока.

Когда же дом сооружают по монолитно-каркасной технологии, то наружные стены могут быть из кирпича, газоблока.

В домах, которые возводят по панельной технологии, стены могут быть только из железобетонных панелей.

Кладка кирпичной стены

Межквартирные стены (кроме панельных домов), в основном, сооружают или из газоблока, или из кирпича. Межкомнатные перегородки также преимущественно возводят из этих материалов, однако из кирпича – гораздо реже.

Случаются и другие сочетания, мы осветили лишь наиболее популярные.

Будет ли в доме тепло?

Главная характеристика наружных стен ­– теплопроводность. От ее показателя зависит стабильность температуры в помещении.

Так, лучшую (низкую) теплопроводность имеют стены, выложенные из пористых газоблоков и пеноблоков. Преимущественно их и выбирают застройщики, потому как газоблок также и дешевле, чем кирпич. Кирпич, конечно, более крепкий материал, но и более тяжелый, а показатели теплопроводности у него хуже.

Газоблок и пеноблок также имеют высокую паропроницаемость. Стоит отметить, что при сооружении наружных стен с утеплителем, материал с высокой паропроницаемостью должен находиться с внешней стороны (чтобы влага изнутри выходила наружу и стены не сырели).

Более того, это требование прописано в Государственных строительных нормах, которые гласят, что при проектировании теплоизоляции дома в многослойных конструкциях, с внутренней стороны должны быть слои из материалов, с более высокой теплопроводностью, теплоемкостью и сопротивлением паропроницанию (ГСН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий").

Строительство по монолитно-каркасной технологии, с наружными стенами из газоблока

В свою очередь, в качестве утеплителя застройщики преимущественно выбирают минеральную вату (и это неспроста), также пенопростирол, базальтовую вату.

Дело в том, что в ГСН, кроме прочего, говорится следующее: жилые здания, высотой до 9 метров (до трех этажей) и до 26,5 метров (до восьми этажей) допустимо утеплять, как пенополистиролом, так и минеральной или базальтовой ватой; а жилые здания, высотой более, чем 26,5 метров (девятиэтажные и выше) утепляются исключительно минеральной или базальтовой ватой. (ГСН В.2.6-33:2018 "Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию, устройству и эксплуатации").

То есть для домов до 8-ми этажей включительно в качестве утеплителя допустим пенополистирол, минеральная или базальтовая вата. Для домов выше 8-ми этажей – только минеральная или базальтовая вата (из-за низкой горючести). Этот фактор необходимо учитывать застройщикам при строительстве, а покупателям при инвестировании.