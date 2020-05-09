Есть ли жизнь в самоизоляции? Как карантин вернул нас к "заводским настройкам"

15:00, 9.05.2020

О эффективности самоизоляции уже многое сказано, написано, доказано, но людям все равно сложно осознать необходимость ввода карантина и смириться с заточением дома в четырех стенах. Так, кто-то печалится, считая, что его жизнь рухнула, кто-то принял вызов и действует в новых условиях, кто-то возвращается к “заводским настройкам”.

По наблюдениям НЕРУХОМІ, у многих жизнь на карантине не остановилась, а скорее, видоизменилась и имеет свои положительные стороны и последствия.

Профперерождение

В шутке о том, что в провинцию вернулись продюсеры и тренеры личностного роста, как ни прискорбно, но есть доля правды. Что уж говорить, карантин многих лишил работы и необходимых финансов для жизни в большом городе. Так, часть вернулась в родную обитель и овладевает новыми, более насущными профессиями. И это вопрос уже не праздного любопытства, а выживания.

Осознание того, что выбранная и приносящая удовольствие профессия больше не способна обеспечить необходимый уровень жизни (порой даже минимальный) – многих повергло в шок. А возникающий впоследствии стресс, привел к глубинным размышлениям о постижении и освоении новых навыков, способных стать "спасательным кругом" в сложные времена.

Сейчас сеть во всю пестрит захватывающими историями о том, как люди, в условиях изоляции и карантина, бросили все усилия на изучение языков (программирования в том числе) и сфер, позволяющих работать удалённо (например, торговля на рынке бинарных опционов). Да что там языки! Онлайн экспресс-курсы парикмахеров не справляются с потоком заявок желающих и формируют нешуточную очередь на месяцы вперёд.

Следует отметить, что подобные процессы происходят и в развитых экономиках в условиях благополучного развития. Однако в рамках стрессовых ситуаций этим процессам подвержено большее количество людей. Конечно, не факт, что после завершения кризисного периода, эти люди установят себе раскладку клавиатуры для общения на корейском языке, разбогатеют за счёт выручки от опциона или же откроют модный салон красоты. Но знание, что обладаешь навыком, способным выручить в условиях экономического кризиса, дает ощущение безопасности и заглушает чувство тревоги, вызванное стрессом. А это совсем не мало.

Новые увлечения и планы

Отсутствие работы приводит человека к апатии. Однако за ней, рано или поздно, следует инстинкт самосохранения, диктующий сместить фокус с жалости к себе и сокрушений, что жизнь не сложилась на что-то дельное. Для этого необходимо занять себя тем, что будет приносить удовольствие (ментальный уровень) или тем, что отвлечёт от тёмных мыслей в результате физической нагрузки (физический уровень).

Однако специалисты рекомендуют эти процессы чередовать. Просмотр сериалов, прослушивание музыки, чтение книг, готовку вкусной еды должны сменять упражнения с гантелями и скакалкой, отжимания, йога, пилатес, фитнес и пр. Кстати, многие имели возможность уберечь себя от смутных мыслей и переживаний путем мытья окон и генеральной уборки – эти процессы приводят к крепатуре не хуже, чем после тренажерного зала.

Далее, когда все сериалы закончились, квартира выглядит, как на обложке каталога IKEA – необходимо немедленно приступить к чему-то новому, тому, чего никогда не пробовали и даже не задумывались попробовать. Займитесь живописью, написанием прозы и поэзии, аппликацией, батиком, реставрацией старой мебели… Вариантов множество. НЕРУХОМІ делились ранее частью интересных идей. Но самое главное – позитив! Просто жизненно необходимо оставаться в хорошем настроении! Мечтайте, стройте грандиозные планы, любите… Это под силу даже в условиях самоизоляции.

Шокирующие (или не очень) выводы

Общаясь с друзьями и знакомыми, пролистывая ленту в соцсетях, нам удалось сформировать список самых распространённых выводов, к которым пришло человечество в рамках самоизоляции и карантина за последние пару месяцев:

Квартиру бы побольше, а лучше – дом. Наиболее актуален этот вопрос для семей с детьми, особенно, если их больше двух. Небольшое количество квадратных метров в рамках изоляции – это очень непросто.

Профессиональная продуктивность. Когда "втянулся" в процесс, наступает осознанность, что продуктивность не связана с комфортным офисом. Лёжа на диване с ноутбуком, сидя на кухне или (простите) в уборной можно легко совершить нешуточный профессиональный подвиг, и не один.

Экономия средств. Лайфхаки в сети помогли, в частности, произвести в домашних условиях "химчистку" верхней зимней одежды, что позволило сэкономить уйму денег.

Удалённое обучение школьников – малоэффективно. Кажется, что ученики наконец в полной мере прочувствовали боль своих родителей. Поэтому многие школьники уже мечтают вернуться за парту, а родители – чтобы это произошло побыстрее.

Как итог, хотелось бы отметить, что команда НЕРУХОМІ полностью придерживается рекомендаций по самоизоляции и карантинным ограничениям. Сейчас мы врозь, но всё же вместе. Оставаться дома сложно, отказаться от привычных нам вещей непросто, но мы это преодолеем.

Будьте здоровы, копите силы, ведь совсем скоро ограничения, связанные с самоизоляцией, станут историей. И мы обязательно с улыбкой и благодарностью вспомним эту непростую весну. Ну, хоть раз, но точно улыбнётся каждый, вспоминая.