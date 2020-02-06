7 правил добрососедства, которые сделают вашу жизнь лучше

10:49, 6.02.2020 18 2

Каждый день мы взаимодействуем с десятками людей: родными, друзьями, коллегами и, в частности, соседями. Общение, которое происходит между нами, его характер, непосредственно сказывается на нашем самочувствии, настроении и качестве жизни в целом. Поэтому чрезвычайно важно сохранять здоровую атмосферу там, где живешь.

Сохранению мира и добра между соседями способствует ряд негласных и простых правил. Придерживаться их несложно, во всяком случае, попытаться точно стоит, а результат принесет только пользу для всех сторон.

Будьте вежливы

Старайтесь всегда быть вежливым и внимательным. По возможности помогайте старушке с 3-го этажа, ответьте любезной шуткой соседу с 5-го. Поддержите беседу, если время позволяет. Часто пожилые люди одиноки и простой разговор для них чрезвычайно ценен.

Здоровайтесь

Будьте приветливы, однако избегайте фамильярности. Даже если вы не помните, а может и вовсе никогда не знали имени соседки – приветствуйте ее. Вам от этого не убудет, а человеку приятно. Также, в свою очередь, всегда отвечайте на приветствия.

Не сплетничайте

Не слушайте сплетни соседей о других жильцах дома и сами в них не участвуйте. В таких разговорах правды и добра не сыщешь. Стоит ли говорить, что сплетничать недостойно, а способствовать распространению слухов и подавно. Также не забывайте, что люди, которые обсуждают с вами других, обсуждают и вас за вашей спиной. Подобные вещи не способствуют генерированию позитивной энергии, поэтому старайтесь держаться от них подальше.

Не берите в долг

Если берете или даете кому-то в долг, то будьте готовы, что ваше общение с этим человеком в будущем может накалиться или прекратиться совсем. Люди зачастую не отдают долги вовремя. По зависящим и не зависящим от них обстоятельствам. Если же этого избежать не удается, старайтесь как можно быстрее долг “закрыть”. Любое затягивание сроков сработает негативно на взаимоотношениях с соседом.

Не сорите

Убирайте за собой и своими питомцами. Если что-то разлили или рассыпали на лестничной площадке – обязательно соберите. Подметите все иголки, что осыпались с новогодней елки и прочее.

Не шумите

Помните, что кроме вас в доме живут и другие люди, поэтому избегайте лишнего шума. Необходимо учитывать, что не все просыпаются в 5 утра и готовы слушать вместе в вами утренний музыкальный подкаст на полную громкость.

Не подслушивайте

Если до вас доносятся отголоски споров или ссор соседей, не стоит прислоняться к стене, чтобы лучше расслышать подробности. Не суйте нос не в свое дело, уважайте границы и не копайтесь в личной жизни соседей.

Постарайтесь придерживаться этих правил и вы увидите, как ваша жизнь станет лучше, а мир вокруг заиграет иными красками.