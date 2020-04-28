Комфорт и безопасность в проигрыше, если оппонент – прибыль: чем чревато нарушение ГСН застройщиками

15:57, 28.04.2020

Пренебрежение украинскими застройщиками нормами строительства уже стало, к сожалению, делом привычным. Более того, подобная практика даже частично узаконена. Строить дома можно с отклонениями от градостроительных норм, для этого застройщику лишь нужно указать причины, которые затрудняют соблюдение строительных нормативов и какие меры он предлагает в качестве компенсации. Таким образом, согласовав отклонение от ГСН, можно законно избежать выполнения строительных правил.

Почему застройщики нарушают ГСН

Застройщики нарушают нормы по разным причинам. Часто, если следовать всем строительным нормам, то итоговая цена для покупателя будет высокой. Путем отклонений от соблюдения норм, понижением уровня комфорта и безопасности, получается избежать определенных трат и снизить себестоимость.

Стоит отметить, что застройщик часто экономит на материалах и прочем вовсе не для того, чтобы предложить инвесторам более выгодный вариант. Нарушения встречаются не только в экономклассе, но и в элитных новостройках. В то же время цена такой недвижимости не становится ниже.

Также нарушения происходят потому, что значительная часть их очень трудно определима после того, как возведение закончено и отделочные работы проведены. По этой причине ГСН не соблюдаются, ведь все равно никто сильно проверять и разбираться с нарушениями не будет.

Конечно, некоторые нормативы и правда устарели и не соответствуют запросам современности. Например, нормы относительно мусоропроводов уже ликвидированы. Прогресс неутомимо движется вперед, появились новые техники строительства, другие потребности у населения, которые диктуют изменения условий проживания. Однако многие строительные нормы целесообразно соблюдать и сейчас, так как их нарушение приводит к тому, что проживание в квартире становится некомфортным, а порой и опасным.

Но, к сожалению, для многих застройщиков комфорт и безопасность могут проиграть в споре, если их оппонентом выступает прибыль.

iStockphoto

Решают детали

Из-за того, что во многих случаях решение застройщиками вопроса освещения помещения происходит по принципу "как получится", окна часто выходят на север, а потому прямой солнечный свет либо поступает туда в весьма ограниченном количестве, либо не поступает вообще.

Также квартиры на первых этажах будут плохо освещаться солнечным светом, если при строительстве застройщик нарушит нормы относительно расстояний между домами. Кроме того, из-за увеличения процента застройки, уменьшается организация придомовой территории и мест для парковки будет недостаточно.

Отказ от технического этажа значительно повлияет на комфорт проживания – дом без него обречен на множество проблем в работе вентиляции, инженерных сетей и прочего.

В результате экономии на качестве и количестве лифтового оборудования и резервных линий питания к ним – жильцы будут оказываться в постоянных очередях. Более того, при отключении электричества жители и гости дома попросту застрянут.

В случае пожара особо опасны последствия нарушений касательно ширины лестничных клеток и маршей.

На кону – жизнь

Важно понимать, что строительные нормы придуманы вовсе не для того, чтобы усложнять процесс возведения зданий. Стандарты написаны не ради формальности, а ради безопасности людей, которые будут проживать в сооруженном здании. Они призваны защитить объект и будущих жильцов от различных негативных последствий, которые в прошлом приводили не только к порче имущества, но и к человеческим жертвам.

Многие из этих норм не иначе как "написаны кровью". К сожалению, часто застройщики пренебрегают соблюдением норм, что выражает их готовность платить за нарушения жизнью людей.

Поэтому не стоит покупать жилье бездумно, нужно искать тот вариант, в котором нет нарушений, которые могут негативно сказаться не только на вашем комфорте, но и безопасности.