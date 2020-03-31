18:48, 31.03.2020

Класс жилого дома дает общее представление о степени комфорта жилья и является вспомогательным инструментом при осуществлении выбора для инвестирования. Однако если между жилым комплексом класса эконом и класса элит разница и наши ожидания более-менее понятны, то основания разграничения эконом- от комфорт-класса не всегда очевидны для инвестора.

Поэтому команда экспертов НЕРУХОМІ проанализировала столичные строительные тренды 2019 года и выделила признаки, характерные для того или иного класса новостройки.

Законодательные требования

Государственными строительными нормами не регламентировано разделение жилья на классы, однако закреплены требования, которые являются обязательными по проектированию и строительству многоквартирных жилых домов.

Так, четко установлено количество паркомест в зависимости от количества квартир и комнат в них. Также нормами определены требования об обязательном наличии придомовой территории, площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой и др. А вот такие факторы, как качество и наполненность социальной инфраструктуры ЖК, наличие паркинга, закрытой и охраняемой территории, видеонаблюдения, консьерж-сервиса, системы умный дом и т.д., законодательством не закреплены.

Отклонение от строительных норм в сторону уменьшения количества парковочных мест или отсутствие подходящей площадки свидетельствует о нарушении со стороны застройщика и контролирующего органа, выдавшего разрешение на строительные работы, а не о принадлежности ЖК к тому или иному классу.

Так что с одной стороны, чем выше класс, тем больше соблюдено норм строительства (хотя они, вроде бы, на то и нормы, что должны быть соблюдены все и всеми). А с другой стороны, отсутствие или наличие какого-либо из факторов комфорта непосредственно должно влиять на ценообразование квадратного метра в жилом доме и установление класса жилья застройщиком.

Эконом

Главный признак класса эконом – панельная технология строительства, которая не допускается в ЖК, что относятся к любому другому классу.

Однако сейчас жилье класса эконом не означает только панельные здания с железобетонными стенами без коммерческих помещений.

Так, жилой комплекс из керамического кирпича и закрытой территорией может относиться к классу эконом в связи с месторасположением на окраине, отсутствием паркинга, охраны и консьерж-сервиса, а также малой площадью квартир.

В то же время панельный дом невозможно отнести к комфорт-классу и выше даже при наличии паркинга, закрытой охраняемой территории и просторных квартир. Тем не менее такое жилье будет иметь высокий спрос в своем сегменте, учитывая наличие критериев, не являются обязательными для класса эконом.

Комфорт

Комфорт отличается от эконома более качественным жильем, наличием социальной инфраструктуры в пределах доступности и удобным расположением у транспортных развязок.

ЖК комфорт-класса имеют концептуальный характер, а не только соответствуют требованиям к технологии строительства, придомовой территории и инфраструктуры.

Однако в жилых домах, которые являются составными микрорайонов комфорт-класса, возможно планирование небольших площадей квартир (что является характерным признаком класса эконом).

В то же время застройщиками активно формируется класс "комфорт +" (комфорт с элементами бизнес-класса), что означает обязательное наличие паркинга, закрытой территории и консьерж-сервиса.

Бизнес

Жилые комплексы класса бизнес всегда строятся по индивидуальному проекту с использованием экологических и високоэнергоэффективных материалов, а также большими просторными квартирами с возможностью индивидуальной планировки.

Дома бизнес-класса обычно имеют закрытую территорию с охраной и видеонаблюдением и развитой внутренней инфраструктурой.

Элит

Отличительной чертой жилья элит сегмента, кроме всех обязательных признаков бизнес-класса, является наличие определенной эксклюзивной признаки в организации пространства для удовлетворения потребностей требовательных жителей.

Например, постоянно действующий всесезонный парк с искусственным озером и зимним садом на крыше комплекса, панорамный лаунж-ресторан и лаунж-бар, сигарный клуб и спа-зона, барбекю, фитнес-зона, детская комната, частный кинотеатр, комнаты для водителей и охраны, личный повар и тому подобное.

Сравнение требований к классам жилья

Что выбрать

Стоит отметить, что класс жилого дома дает лишь ориентировочное представление о жилье. Сейчас в условиях конкуренции на строительном рынке застройщики активно заимствуют элементы из бизнес и элит сегмента для массового строящегося жилья.

Таким образом, застройщик может присвоить новостройке более высокий класс и использовать этот маркетинговый инструмент для установления завышенной цены, побуждая инвесторов к нерациональному инвестирования средств.

Поэтому в каждом конкретном случае инвестору надо изучать технико-экономические показатели дома, придомовую территорию, инфраструктуру, наличие дополнительных услуг для определения ценообразования и соответствия требованиям к жилью, которые устанавливаются и являются необходимыми для комфортного проживания.

Имея четкую структуру и учитывая обязательные критерии для того или иного класса, Вы сможете выбрать лучшее предложение в соотношении цена/качество.

Хотя застройщики, которые дорожат своей репутацией, преимущественно выбирают быть "класс +" и предоставить своим покупателям опции, превышающие их ожидания, чем наоборот недотянуть до планки класса и получить статус "класс-минус". И именно такие объекты следует выбирать.