Киевгорсовет продал землю для застройки под учебный корпус, а там возводят ЖК

15:39, 11.06.2020 78

Киевгорсовет продал земельный участок частному высшему учебному заведению под застройку для учебного корпуса, однако фирма-землепользователь возводит там ЖК НОВЫЙ АВТОГРАФ.

Об этом говорится в экспертном мнении относительно ЖК НОВЫЙ АВТОГРАФ на ресурсе НЕРУХОМІ.

Визуализация ЖК НОВЫЙ АВТОГРАФ
new-avtograf.com.ua

Отмечается, что на данный момент целевое назначение земли соответствует намерениям заказчика ООО "ФАСАД" относительно застройки: для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры. Однако, согласно решению Киевского городского совета, участок продавался Киевскому университету туризма, экономики и права для строительства, эксплуатации и обслуживания многоэтажного учебно-производственного корпуса.

Каким образом изменилось целевое назначение неизвестно. Информация об основаниях отсутствует.

Более того, отмечается, что действия при купле-продаже земли вызвали интерес правоохранительных органов, о чем открыто уголовное дело.

Подробнее об этих и других несоответствиях, и чем они грозят инвесторам жилого комплекса НОВЫЙ АВТОГРАФ – читайте на странице ЖК, в разделе Документы.

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