Карантин изменил приоритеты украинцев в выборе жилья

10:43, 7.04.2020

Карантин как способ борьбы с распространением вируса заставил украинцев посмотреть под иным углом на многие вещи. Коснулось это и предпочтений в выборе жилья. Теперь покупатели недвижимости более взвешенно подходят к поиску и не просто отдают дань моде, а обращают внимание на факторы, которые непосредственно влияют на комфорт проживания.

НЕРУХОМІ опросили 20 семей респондентов, которые собираются приобрести жилье в этом году, и выделили несколько параметров, к которым люди поменяли свой подход.

Место для уединения

Квартира с минимумом внутренних перегородок кажется замечательной до тех пор, пока в ней не приходится находится продолжительное время вместе со всей семьей.

К такому выводу пришло большинство опрошенных семей, которые рассматривали квартиру-студию как современную норму и на волне модного бума снесли стены нескольких комнат, объединив их в одну.

Пусть такая планировка и позволяет почувствовать простор даже в самом крошечном помещении, но уединиться там не представляется возможным.

Не обязательно быть интровертом, чтобы оценить важность этого момента на карантине. Ведь даже очень близкие люди из-за отсутствия личной территории и возможности побыть хоть немного в одиночестве, в конце концов, начинают чувствовать дискомфорт и раздражение.

Как показал "карантинный опыт" многих пар, в квартире без стен комфортно жить можно только одному.

Кухня за стеной

Кухня обязательно должна быть отделена стенами или перегородками от гостиной.

Это, кстати, еще один минус той же квартиры-студии, где эти помещения совмещены и не имеют четкого разделения.

Такая планировка подходила тем, кто предпочитает питаться в кафе и ресторанах, а не дома. Однако в условиях карантина, когда заведения общественного питания закрыты, все сполна ощутили недостатки такой организации пространства на себе. Потому как запахами приготовленной пищи (хорошо еще, если ничего не подгорело на плите) пропитываются все вещи в квартире и даже самая мощная вытяжка не всегда в силах помочь.

Прихожая – грязная зона

Прихожая также должна быть отделена от других комнат.

Теперь ее рассматривают как буферную зону между опасностью снаружи и спокойствием внутри дома.

Хотя наличие прихожей и ее организация определены государственными строительными нормами, многим хотелось пренебречь ею в погоне за пространством.

Однако пандемия напомнила, что после возвращения с улицы особенно важно не дать грязи распространиться на остальную жилую площадь.

Поэтому пределы прихожей должны быть четко обозначены и ограждены.

Балкон и инсоляция

Заточение в квартире сформировало новый взгляд на роскошь – это в любой момент иметь возможность выйти на балкон. Особенно, если он просторный и на солнечной стороне.

Отсюда вытекает и другой важный аспект, на который ранее украинцы не обращали должного внимания – уровень инсоляции.

Большинство опрошенных заметили, что живут, оказывается, в темных и плохо освещенных солнечном светом квартирах. Что не прибавляет позитива к и так не очень веселому настрою.

Поэтому теперь украинцы при выборе более пристально смотрят на то, чтобы квартира была хорошо инсолированной.

Санузел

Санузел. Раздельный. Точка :)

И снова частный дом

Счастливые те люди, что имеют возможность проводить карантин в частном доме. Ведь можно выйти на свежий воздух и смело его вдохнуть. Можно без маски и документов безопасно прогуливаться у своего дома, под открытым небом заниматься спортом и не переживать, что вам выпишут штраф. Именно так сейчас думает большинство владельцев квартир.

Карантин показал, что дом имеет те преимущества, которые квартире не переплюнуть – свою личную придомовую территорию, где вы вольны делать все, что вам заблагорассудится.

Таким образом, заинтересованность в покупке частного дома, нежели квартиры, у горожан значительно возросла.

Конечно, сейчас мы не будем описывать, что и квартира, в свою очередь, имеет ряд преимуществ. Обычно в этой схватке выигрывает близость к центру и инфраструктуре. Время от времени доля предпочтения украинцев в больших городах растет в сторону частного сектора, но потом возвращается на круги своя. Кризисные процессы и снижение доходов, которые все ожидают после карантина, будут тому способствовать.