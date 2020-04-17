Тихое жилье в шумном мегаполисе: как выбрать и что спрашивать в отделе продаж

19:18, 17.04.2020

Самолеты взлетают и приземляются, автомобили нескончаемым потоком движутся к месту назначения, техника на стройплощадках беспрерывно грохочет – все это эхом отзывается по округе и для человека, живущего в большом городе, подобный шум является неотъемлемым атрибутом. Но несмотря на то, что гул для многих уже стал привычным, после тяжелого рабочего дня каждому человеку необходим покой и тишина у себя дома.

Расположение жилья во многом предопределяет звуковую дорожку за окном. Но вот шум, который в квартире становится обычным, в очень большой доле является последствием проектных и конструктивных решений застройщика.

Законная тишина

Для защиты спокойствия украинцев существуют государственные нормативные акты, которые призваны уберечь население от вредного воздействия шума. Среди них Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Кроме того, положения в Государственных строительных нормах "Защита территорий, зданий и сооружений от шума" устанавливают минимальные требования к акустическим показателям объектов строительства, которые обязан соблюдать застройщик.

Что должен сделать застройщик

Вопрос влияния шума на здоровье человека, а также расчеты шумовой нагрузки все чаще встречаются в проекте Оценка воздействия на окружающую среду. Но в большинстве случаев этих расчетов недостаточно. Кроме них, необходимо определить источники шумовой нагрузки и методы ее уменьшения или нейтрализации.

В составе проектной документации застройщику важно иметь отдельный раздел в проекте "Защита от шума" (наличие зависит от исходных данных и месторасположения объекта), где будут определены источники шума, влияющие на объект проектирования; рассчитан ожидаемый уровень шума и установлено его необходимое снижение; разработан комплекс мер по обеспечению нормативного шумового режима в помещениях объекта строительства и на прилегающей территории; предоставлена оценка звукоизоляции и, при необходимости, разработанные конструктивные решения по ее приведению в соответствие с установленными требованиями согласно строительным нормам.

Кроме того, в случае расположения жилых объектов вдоль дорожно-уличной сети или других источников повышенного шума, для защиты от акустического загрязнения рекомендуется применение шумоизоляционных материалов для фасадной части домов и внутренней планировочной организации жилых помещений (например, спальни с выходом в дворовое пространство), установку шумоизоляционных стеклопакетов, создание озеленения вдоль улиц и шумозащитных экранов на участках непосредственного примыкания застройки к источнику шума.

Вместе с тем, если с вопросом расположения комнат в квартире вы можете разобраться лично во время ее осмотра, то относительно принятия других мер, ответы нужно искать в отделе продаж.

Что следует узнать в отделе продаж

Проверить уровень звукопоглощения невозможно, особенно когда вы покупаете квартиру на этапе строительства. Поэтому, дабы уберечь себя от будущих трат на установку звукоизоляции, рекомендуем спросить следующее:

Проводился ли расчет ожидаемых уровней шума на прилегающей территории и в помещениях? Каковы эти показатели?

Узнать о расстоянии застройки от источников шума. Следует при этом иметь в виду, что, например, жилую застройку необходимо отделять от железнодорожных линий санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, расстояние от края проезжей части магистральных дорог до жилой застройки следует устанавливать с учетом обеспечения в жилой застройке нормативных уровней шума, но не менее 50 м.

Какие строительно-акустические меры по обеспечению шумового режима были приняты? Чем это подтверждается?

Запросить информацию о применении шумоизоляционных стеклопакетов, узнать толщину стекла, расстояние между стеклами в стеклопакетах. Также проверить качество производства монтажных работ, провести визуальный осмотр на предмет отсутствия щелей, зазоров и неровностей прилегания контактных элементов.

Кроме того, не лишним будет запросить у застройщика Экспертный отчет проектной документации, в котором, в случае принятия застройщиком вышеперечисленных мероприятий, будет отражена информация о защите от шумового загрязнения.

Поскольку застройщик должен выполнить меры по приведению уровня шума внутри дома к нормативному, вы можете настаивать на отражении этого пункта в договоре. А также обязательств застройщика в отношении дополнительных мер за его счет или выплаты компенсации, если замеры, сделанные после сдачи в эксплуатацию, зафиксируют значительное превышение норм. Конечно, надо быть готовым к тому, что застройщик не будет торопиться брать на себя дополнительные обязательства.

И помните: ваша жизнь и здоровье охраняется законом, поэтому не позволяйте недобросовестному застройщику негативно влиять их качество.