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Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра: что о нем известно

11.06.2020 - 18:06

Кабмин назначил уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко главой Госгеокадастра. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 10 июня.

Лещенко с октября 2019 работал внештатным уполномоченным президента Владимира Зеленского по земельным вопросам.

Роман Лещенко возглавил Госгеокадастр

cg.gov.ua

Ранее Роман Лещенко отмечал, что земельная реформа – это не о снятии моратория и не о распродаже земли. "Это о наведении порядка в земельных отношениях Украины. Земельная реформа - это живой организм, который постоянно должен совершенствоваться и дополняться", - говорил он.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в мае Кабинет министров уволил Дениса Башлыка с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Башлык позже сообщил, что узнал об увольнении из интернета, и считает его политическим решением.

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