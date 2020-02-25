Индекс квартиры: сколько нужно работать, чтобы купить свое жилье

13:00, 25.02.2020

Процесс покупки первой квартиры для украинцев всегда очень особенный, сопровождающееся уймой затруднений. Отчасти потому, что мы все еще новички в этом деле. Предыдущие поколения квартиры получали безвозмездно, то есть даром. Был даже период, когда покупка жилья считалась чем-то зазорным, синонимом незаконной деятельности.

Затем произошел первый бум жилого строительства, подогреваемый бесконтрольным кредитованием и громкими скандалами. Кризисное падение цен в разы и медленное восстановление как покупательной способности, так и темпов строительства принесли украинцам много негативного опыта. Множество трудностей в этой сфере существует и сейчас: проблемы законодательного и налогового характера, отсутствие механизмов защиты покупателей, информационные манипуляции и неконтролируемые посредники и т.д., но сейчас покупка жилья стала признаком достатка.

Однако, стоит отметить, что среднестатистическая украинская семья принимает участие в покупке квартиры менее 1 раза за жизнь.

Кому и как долго нужно копить

Ресурс НЕРУХОМІ приценился, сколько нужно работать для того, чтобы заработать на 1-комнатную квартиру в Киеве класса эконом в новостройке.

Для расчета использовались средние показатели заработной платы в соответствии с государственной статистикой и ресурсом work.ua по состоянию на декабрь 2019-го, и средняя стоимость квадратного метра 1-комнатных квартир в новостройках Киева класса эконом за январь 2020-го.

Исходя из этих данных, если откладывать заработную плату полностью, ничего не тратя на еду, коммуналку, проезд и другие вещи, необходимые для жизнедеятельности, то дольше всего зарабатывать на собственное жилье нужно учителям. Юристам и врачам удастся накопить на однушку в столице в два раза быстрее. Чиновникам и банковским служащим нужно откладывать всю зарплату около двух лет. Однако есть профессии, которые позволяют заработать необходимую сумму на покупку квартиры в Киеве довольно быстро – блогерам, айтишникам и министрам потребуется для этого около года.