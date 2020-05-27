Госгеокадастр не смог провести аэрофотосъемку из-за коронавируса

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра 4 мая во второй раз отменила тендер на проведение аэрофотосъемки большей части территории Украины ожидаемой стоимостью 276,59 млн грн.

Об этом стало известно из системы "Прозорро".

В сообщении отмечается, что в феврале 2020 года объявили повторный тендер по аэрофотосъемке, созданию цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 и цифровых моделей рельефа. Объем заказа составлял 426 тыс кв. км (кроме Львовской, Волынской, Донецкой и Луганской областей, Крыма и 20-километровой буферной зоны вдоль государственной границы со всеми соседними государствами). Ожидаемая цена услуг составляла 650 грн за один квадратный километр.

Тендерная документация требовала от участников иметь 5 специализированных самолетов, 5 цифровых аэрофотокамер, 9 двухчастотных GNSS-приемников, ряд специалистов и аналогичный опыт.

Госгеокадастр отменил тендер на аэрофотосъемку pixabay.com

На тендер пришли компания "S. C. Primul Meridian S. R. L." (Румыния) и ООО "Авиационный расчетный центр". Но в итоге 4 мая торги отменили в связи с сокращением расходов на программу "Проведение земельной реформы" на 2020 год на 25,08 млн грн. Речь идет об изменениях в государственный бюджет для финансирования борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине уже с 1 января 2021 года будет работать система геопространственных данных, на данный момент она уже готова почти на 90%.