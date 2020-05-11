Жителям столичной Оболони отключат горячую воду: список улиц

16:47, 11.05.2020

Киевлянам уже на этой неделе следует готовиться к отключению горячей воды и принимать соответствующие меры. Воды не будет около двух недель.

Так, с 12 мая в Киеве начнут проводить подготовку теплосетей к зимнему сезону. Поэтому жителей разных районов будет ждать отключение воды на несколько недель. Теперь же стало известно, что скоро с отключением воды столкнутся жители Оболонского района.

В Киеве на две неделе пропадет горячая вода
darwin2.ru

С 12 по 25 мая гидравлавлические испытания будут проводить на Оболони, Приорке, Куреневке и Минском массиве. В частности, это коснется таких улиц:

  • улица Коноплянская;

  • улица Резервная;

  • улица Озерная;

  • улица Богатырская;

  • улица Бережанская;

  • улица Приречная;

  • улица Северная;

  • улица Полярная;

  • улица Кондратюка;

  • улица Калнышевского;

  • улица Вышгородская;

  • улица Попова;

  • улица Автозаводская;

  • улица Макеевская;

  • Минское шоссе;

  • улица Шахтерская;

  • улица Дегтяренко;

  • улица Вербовая;

  • улица Приозерная;

  • проспект Героев Сталинграда;

  • Оболонский проспект.

Другие новости

Петиция об отклонении проекта Генплана Киева: авторы заявили о коррупции

Петиция опубликовали на сайте столичного городского совета

15:54, 11.05.2020

Масштабная авария на водопроводе в Киеве: 6 районов остались без воды

Ремонтникам удалось за ночь устранить неполадки

15:46, 11.05.2020

Как улучшить энергоэффективность дома: в Минрегионе дали несколько советов

Модернизация дома зависит от эффективных решений ОСМД

14:47, 11.05.2020

Мошенник из Львова продал в Киеве квартиру за 10 млн гривен

Если мужчину признают виновным, ему грозит срок в 12 лет

13:42, 11.05.2020

Скандальная застройка возле музея Пирогово: землю хотят вернуть государству

Суд по делу застройки у музея Пирогво уже открыл производство

13:41, 11.05.2020