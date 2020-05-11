Жителям столичной Оболони отключат горячую воду: список улиц

16:47, 11.05.2020

Киевлянам уже на этой неделе следует готовиться к отключению горячей воды и принимать соответствующие меры. Воды не будет около двух недель.

Так, с 12 мая в Киеве начнут проводить подготовку теплосетей к зимнему сезону. Поэтому жителей разных районов будет ждать отключение воды на несколько недель. Теперь же стало известно, что скоро с отключением воды столкнутся жители Оболонского района.

В Киеве на две неделе пропадет горячая вода darwin2.ru

С 12 по 25 мая гидравлавлические испытания будут проводить на Оболони, Приорке, Куреневке и Минском массиве. В частности, это коснется таких улиц: