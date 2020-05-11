Жителям столичной Оболони отключат горячую воду: список улиц

Киевлянам уже на этой неделе следует готовиться к отключению горячей воды и принимать соответствующие меры. Воды не будет около двух недель.
Так, с 12 мая в Киеве начнут проводить подготовку теплосетей к зимнему сезону. Поэтому жителей разных районов будет ждать отключение воды на несколько недель. Теперь же стало известно, что скоро с отключением воды столкнутся жители Оболонского района.
В Киеве на две неделе пропадет горячая вода
darwin2.ru
С 12 по 25 мая гидравлавлические испытания будут проводить на Оболони, Приорке, Куреневке и Минском массиве. В частности, это коснется таких улиц:
улица Коноплянская;
улица Резервная;
улица Озерная;
улица Богатырская;
улица Бережанская;
улица Приречная;
улица Северная;
улица Полярная;
улица Кондратюка;
улица Калнышевского;
улица Вышгородская;
улица Попова;
улица Автозаводская;
улица Макеевская;
Минское шоссе;
улица Шахтерская;
улица Дегтяренко;
улица Вербовая;
улица Приозерная;
проспект Героев Сталинграда;
Оболонский проспект.