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Жителям столичной Оболони отключат горячую воду: список улиц

11.05.2020 - 16:47

Киевлянам уже на этой неделе следует готовиться к отключению горячей воды и принимать соответствующие меры. Воды не будет около двух недель.

Так, с 12 мая в Киеве начнут проводить подготовку теплосетей к зимнему сезону. Поэтому жителей разных районов будет ждать отключение воды на несколько недель. Теперь же стало известно, что скоро с отключением воды столкнутся жители Оболонского района.

В Киеве на две неделе пропадет горячая вода

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С 12 по 25 мая гидравлавлические испытания будут проводить на Оболони, Приорке, Куреневке и Минском массиве. В частности, это коснется таких улиц:

  • улица Коноплянская;

  • улица Резервная;

  • улица Озерная;

  • улица Богатырская;

  • улица Бережанская;

  • улица Приречная;

  • улица Северная;

  • улица Полярная;

  • улица Кондратюка;

  • улица Калнышевского;

  • улица Вышгородская;

  • улица Попова;

  • улица Автозаводская;

  • улица Макеевская;

  • Минское шоссе;

  • улица Шахтерская;

  • улица Дегтяренко;

  • улица Вербовая;

  • улица Приозерная;

  • проспект Героев Сталинграда;

  • Оболонский проспект.

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