Застройка Совских прудов в Киеве: жители выступают за создание ландшафтного парка

Киевляне подали петицию о создании ландшафтного парка местного значения "Совские пруды" вместо нового жилого квартала.

Соответствующую петицию разместили на сайте Киевсовета.

Ее авторы считают, что предполагаемая проектом нового Генплана Киева застройка нижнего каскада Совских прудов может привести к печальным экологическим последствиям и просят депутатов горсовета не допустить этого. В частности, по их мнению, застройка нижнего каскада Совских прудов, предусмотренная в проекте нового Генерального плана Киева, приведет к изменению движения грунтовых вод и повлияет на общую гидрологическую ситуацию в этой местности, что в свою очередь может повлечь за собой снижение несущей способности грунта и разрушение зданий микрорайона.

Совские пруды в Киеве delo.ua

Кроме того, авторы петиции считают, что застройка Совских прудов приведет к уничтожению существующих зеленых насаждений на площади 20,38 гектар и обустройству вместо них около 2 тысяч парковочных мест. Также новая жилая застройка в этой местности приведет к возникновению на дорогах микрорайона пробок и заторов, особенно в часы-пик. Увеличение количества транспорта также повлечет за собой и ухудшению состояния воздуха и, как следствие, повлияет на здоровье местных жителей.

Авторы петиции предлагают Киевскому городскому совету снять с рассмотрения проект нового Генерального плана Киева, оставив в силе действующий на сегодня Генплан. Также Киевсовету предлагают создать региональный ландшафтный парк местного значения "Совские ставки", на части территории которого создать орнитологический и гидрологический заказник.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, против проекта Генерального плана Киева была подана петиция, авторы которой считают, что разработка велась с грубыми нарушениями законодательства и с признаками коррупции.