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В столице вырос тариф на вывоз мусора: коммунальщики дали разъяснения

1.06.2020 - 16:16

В Киеве тариф на вывоз бытовых отходов вырос на 3,69 грн из-за заваривания мусоропроводов в многоэтажках.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевкоммунсервис".

"Часть киевлян получили квитанции с измененной суммой оплаты за услугу по вывозу бытовых отходов. Насколько вам известно, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни вируса Covid-19, Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА (заседания протокола № 13 от 17.03.2020), было принято решение заварить мусоропроводы в большинстве домах. Это напрямую повлияло на суммы в квитанциях", - подчеркнули коммунальщики.

Коммунальщики напомнили, что расчет стоимости услуги по вывозу мусора и бытовых отходов осуществляется на основе действующих норм.

Тариф на вывоз отходов в Киеве вырос

pixabay.com

Для многоэтажных домов с благоустроенными мусоропроводами такая норма на одного человека ниже и составляет 1,93 куб. м в год. Для жилых домов без мусоропроводов – 2,15 куб. м соответственно.

"С апреля 2019 тарифы на услугу по вывозу бытовых отходов не менялись, а увеличение платы произошло только в связи с заваркой мусоропроводов", - уточняется в сообщении.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Украина отказалась от мусоропроводов, следуя европейскому тренду – в мире успешно внедряют раздельный сбор мусора, при этом заботясь о гигиене и санитарных условиях.

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