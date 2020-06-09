В столице строят торговый центр прямо на проезжей части

В Киеве на проспекте Леся Курбаса (район Борщаговка), ведется строительство торгового центра прямо на проезжей части.

Об этом сообщил в Facebook блогер Сергей Наумович.

Он уточнил, что строительство ведется неподалеку от ТЦ Апрель. При этом строители заняли целую полосу дороги, отгородив место стройки забором.

"В Киеве торговые центры начинают наступление на проезжую часть. В этом месте, например, теперь будут автомобильные заторы, так как одна полоса из трех отойдет этому замечательному зданию на конечной третьего трамвая. Зачем вообще нам дороги? Забирайте их под строительство торговых центров и жилищных комплексов", – написал Наумович.

При этом столичные власти пообещали разобраться с вопиющим случаем. "Тупо шок, выясняем", – добавил советник мэра Киева Максим Бахматов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве жители Борщаговки выступили против строительства на конечной станции скоростного трамвая № 3.