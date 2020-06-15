В столичных парках установят контейнеры для раздельного сбора мусора

16:30, 15.06.2020 414

В столице начали установку контейнеров для раздельного сбора отходов в парках. Уже разместили семь контейнеров с отдельными отсеками для стекла, пластика и бумаги на территории парка на Троещине вдоль проспекта Шухевича.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, уже вскоре такие баки для раздельного сбора отходов установят еще в 15 киевских парках. Содержимое контейнеров будет собираться сначала в большие контейнеры, а затем мусоровозы будут транспортировать сырье на сортировку и переработку.

Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в киевских парках
pixabay.com

В этом году коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" приобрело 1000 контейнеров-"колокольчиков" для отдельного сбора пластиковых (PET) бутылок и стекла.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Харькове начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора, что позволит уменьшить количество отходов, которые будут попадать на новый полигон.

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