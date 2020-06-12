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В Одессе произошло очередное обрушение: местные рассказали о нелегальном строительстве. Фото

12.06.2020 - 16:42

В Одессе обвалилась каменная ограда, бывшая одновременно задней стеной старых дворовых сараев в переулке Ушинского в районе Старопортофранковской.

Об этом сообщает "Думская". По словам очевидцев, происшествие случилось около пяти часов утра.

Обломки перегородили проезд

Думская

Обломки перегородили проезд между улицами Новосельского и Старопортофранковской, а дворники, убиравшие блоки ракушечника с проезжей части, утверждают, что ограда упала без внешних воздействий.

С ними не согласны местные жители: по словам жильцов дома по улице Новосельского, по ночам ограду расшатывали бездомные, нанятые бизнесменами, которые якобы хотят возвести на этом месте какой-то объект.

Обломки перегородили проезд

Думская

По словам одесситов, это довольно распространенная практика – ранее сразу в нескольких дворах на этой улице были разрушены старые сараи, а теперь на их месте без документов возводятся новые флигели.

Обломки перегородили проезд

Думская

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе на днях обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате чего повреждены четыре квартиры, в которых проживают 24 человека.

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