В Одессе пляжи очистят от незаконных построек

13:16, 20.05.2020

На городских пляжах Одессы будет демонтирован ряд временных сооружений, возведенных арендаторами без надлежащей документации и согласований.

Соответствующее решение было принято горисполкомом во вторник, 19 мая, передает "Укринформ".

Специалисты департамента коммунальной собственности горсовета провели в течение мая обследование и техническую инвентаризацию временных сооружений на пляжных участках, установленных некоторыми арендаторами.

"Выяснилось, что построили их без предварительного согласования с арендодателем и разрешительной документации. Демонтажу подлежат, согласно проектом решения исполкома, две постройки на участке между траверсами пляжей "Дельфин", "Чайка", "Курортный" и другие", – подчеркнул заместитель директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

Одесские пляжи очистят от построек pixabay.com

По его словам, арендаторам, которыми являются коммерческие предприятия, департамент выдавал предписания о нарушении "Правил оборудования и эксплуатации пляжей города Одессы", однако их игнорируют.

В свою очередь городской голова Одессы Геннадий Труханов отметил, что главная цель – добиться, чтобы муниципальные пляжи служили всем одесситам. Учитывая, что не все жители города могут и желают пользоваться платными услугами арендаторов пляжей, например, за лежаки на их территории.