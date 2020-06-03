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В Киеве защитили площадь Искусств от застройки

3.06.2020 - 14:07

Комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования на сегодняшнем заседании поддержала необходимые проекты решений для создания сквера на площади Искусств в Подольском районе Киева.

Об этом написала депутат Ольга Балицкая у себя в Facebook.

"Большая победа касается сквера на Воздвиженке – земельная комиссия поддержала все проекты решений, которые необходимы для его создания. Теперь они должны быть рассмотрены управлением правового обеспечения Киевсовета и проголосованы на пленарном заседании", – сообщила она.

По ее словам, эти проекты решений не только защищают от застройки площадь Искусств – единственную зеленую зону на Воздвиженке, но и обеспечивают создание сквера на соседнем участке, который уже много лет используется исключительно как свалка.

Воздвиженка

wikipedia.org

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской, 29, недалеко от места, где раньше находился Сенной рынок, планируют реконструировать сквер. При этом проект реконструкции разработали сами жители улицы.

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