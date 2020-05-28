В Киеве в аварийном состоянии находится 101 мост

15:02, 28.05.2020 1239 1

В Киеве в предаварийном или аварийном состоянии находятся 101 мост и путепровод.

Об этом заявлял заместитель главы КГГА Александр Густелев.

По его словам, специалисты Киевавтодормоста проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта и реконструкции. "Сейчас в Киеве 101 такое сооружение", - уточнил Густелев.

Украина теряет показатели в мировом рейтинге проблем на автодорогах. Согласно данным "Traffic Index 2019", Киев занимает 12 позицию по проблемам с передвижением автотранспорта среди мегаполисов планеты.

В КГГА уточняют, что за последние пять лет отремонтировали 74 моста, 14 из которых капитально. Особое внимание уделяют конструкциям сооружений, меняют асфальтовое покрытие, обновляют монолитную плиту, гидроизоляцию, опоры освещения, барьерное ограждение.

В КГГА рассказали об аварийных мостах kyivcity.gov.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве в Оболонском районе срочно проводятся ремонтные работы на Новоконстантиновском путепроводе, который обрушился. Часть металлического ограждения длиной в несколько метров упала на газон, проезжую часть и на остановку общественного транспорта.