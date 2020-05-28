В Киеве в аварийном состоянии находится 101 мост

В Киеве в предаварийном или аварийном состоянии находятся 101 мост и путепровод.
Об этом заявлял заместитель главы КГГА Александр Густелев.
По его словам, специалисты Киевавтодормоста проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта и реконструкции. "Сейчас в Киеве 101 такое сооружение", - уточнил Густелев.
Украина теряет показатели в мировом рейтинге проблем на автодорогах. Согласно данным "Traffic Index 2019", Киев занимает 12 позицию по проблемам с передвижением автотранспорта среди мегаполисов планеты.
В КГГА уточняют, что за последние пять лет отремонтировали 74 моста, 14 из которых капитально. Особое внимание уделяют конструкциям сооружений, меняют асфальтовое покрытие, обновляют монолитную плиту, гидроизоляцию, опоры освещения, барьерное ограждение.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве в Оболонском районе срочно проводятся ремонтные работы на Новоконстантиновском путепроводе, который обрушился. Часть металлического ограждения длиной в несколько метров упала на газон, проезжую часть и на остановку общественного транспорта.