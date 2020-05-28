УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Город

В Киеве в аварийном состоянии находятся 101 мост

28.05.2020 - 15:02

В Киеве в предаварийном или аварийном состоянии находятся 101 мост и путепровод.

Об этом заявлял заместитель главы КГГА Александр Густелев.

По его словам, специалисты Киевавтодормоста проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта и реконструкции. "Сейчас в Киеве 101 такое сооружение", - уточнил Густелев.

Украина теряет показатели в мировом рейтинге проблем на автодорогах. Согласно данным "Traffic Index 2019", Киев занимает 12 позицию по проблемам с передвижением автотранспорта среди мегаполисов планеты.

В КГГА уточняют, что за последние пять лет отремонтировали 74 моста, 14 из которых капитально. Особое внимание уделяют конструкциям сооружений, меняют асфальтовое покрытие, обновляют монолитную плиту, гидроизоляцию, опоры освещения, барьерное ограждение.

В КГГА рассказали об аварийных мостах

kyivcity.gov.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве в Оболонском районе срочно проводятся ремонтные работы на Новоконстантиновском путепроводе, который обрушился. Часть металлического ограждения длиной в несколько метров упала на газон, проезжую часть и на остановку общественного транспорта.

Комментарии

586
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

A136 Highlight House: 33 этажа в тумане

A136 Highlight House: 33 этажа в тумане

28.05.2020 - 14:50
Кабмин запускает новую строительную инспекцию

Кабмин запускает новую строительную инспекцию

Правительство продолжает мероприятия по ликвидации ГАСИ

28.05.2020 - 14:16
Дело недостроев Укрбуда сдвинется с мертвой точки: в Минобороны нашли решение

Дело недостроев Укрбуда сдвинется с мертвой точки: в Минобороны нашли решение

Но договоры будут заключены на прежних условиях

28.05.2020 - 13:40
В Киеве 2600 домов получили горячую воду

В Киеве 2600 домов получили горячую воду

На гидравлическую прочность испытывали сети зоны теплоснабжения ТЭЦ-6

28.05.2020 - 11:55
В Одессе протестовали против захвата пляжа. Фото

В Одессе протестовали против захвата пляжа. Фото

Одесский горсовет должен дать правовую оценку

27.05.2020 - 19:22