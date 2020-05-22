В Киеве создадут уникальную базу культурного наследия

18:32, 22.05.2020

В Киеве создают информационную базу объектов культурного наследия города, в которую уже внесено более 2500 достопримечательностей. Аналогов такой базы нет ни в одном из городов в Украине.

Об этом заявил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк, передает пресс-служба КГГА.

"Департаментом совместно с Киевским научно-методическим центром продолжается работа по наполнению архивной документацией базы достопримечательностей. Завершена проработка и оцифровка информации о сооружениях Подольского, Оболонского, Деснянского, Днепровского, Дарницкого и Печерского районов, начата работа по проверке информации об объектах Шевченковского района. Сейчас на стадии оцифровки 67 улиц", – подчеркнул Никоряк.

Достопримечательности Киева pixabay.com

Окончательное завершение работы по отображению информации специалистами будет закончено до конца мая. Воспользоваться базой достопримечательностей может каждый желающий.

"После завершения всех работ, после оцифровки документации, база будет содержать большой объем информации, в том числе: местонахождение объекта, охранный номер, категорию, статус объекта, памятник истории, ландшафта, градостроительства, архитектуры, техническое состояние, форму собственности, информацию о владельце, судебные дела и тому подобное. Каждый без труда сможет проверить любой памятник культурного наследия, находящийся на территории столицы", – рассказал чиновник КГГА.

Аналогов такой информационной базы памятников нет ни в одном из городов в Украине. К тому же, информационная база памятников имеет значительно более широкую информационную составляющую, чем Государственный реестр недвижимых памятников Украины, который ведет Министерство культуры.

В КГГА напомнили, что сейчас в Киеве около 3500 объектов охраны культурного наследия: 2374 – памятники местного и национального значения, 1209 – вновь выявленные объекты культурного наследия.