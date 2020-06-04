В Киеве создадут парк вокруг озера на месте строительного котлована

В центре Киева хотят построить парк вокруг озера на месте строительного котлована. Столичные депутаты поддержали петицию.

Вопрос рассматривали на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

"Парк будет находиться на улице Антоновича 52-54 – на месте бывшего трамвайного депо. Этот участок уже пустует много лет. Попытка ее застройки закончилась неудачно", – сообщила автор петиции Галина Ястребова.

На месте вырытого котлована образовалось озеро в виде кота. Владелец этого участка – французская компания SCC REAL Estate. Депутаты решили обратиться к столичному мэру Виталия Кличко с предложением выкупить участок у французов.

Парк будет находиться на улице Антоновича 52-54 Google Maps

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской, 29, недалеко от места, где раньше находился Сенной рынок, планируют реконструировать сквер. При этом проект реконструкции разработали сами жители улицы.