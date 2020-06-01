В Киеве реконструируют сквер возле Сенного рынка: проект разработали местные жители

14:44, 1.06.2020 726 1

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской, 29, недалеко от места, где раньше находился Сенной рынок, планируют реконструировать сквер. При этом проект реконструкции разработали сами жители улицы.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.

Предложенный жителями проект предусматривает высадку новых деревьев и растений, установку новых качелей, спортивного тренажера, песочниц и встроенных батутов. При этом, разработанный общиной проект позволит сэкономить деньги городского бюджета.

"Проект, который предлагает общество, предусматривает озеленение территории, установку новых качелей, спортивного тренажера, песочниц и встроенных батутов. Конечно, его должны проверить и поддержать профильный департамент и районная администрация, но это просто фантастическая платформа для начала диалога", - написала Балицкая.

По ее словам, уже сделаны первые шаги, разосланы обращение во все необходимые инстанции. Она также пообещала информировать общественность относительно всех изменений по этому вопросу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на улице Глубочицкой происходит вырубка сквера под строительство церкви мормонов.

Другие новости

В КГГА рассказали, как проходит ремонт дорог в столичных дворах

Всего в Киеве в этом году обновят 756 придомовых территорий

13:35, 1.06.2020 1120 1

Рада собирается изменить налогообложение недвижимости

Данил Гетманцев рассказал о готовящемся законопроекте

12:48, 1.06.2020 2947 4

Инвесторы ЖК, квартиры которых продавал банк Аркада, провели масштабный протест. Фото

Люди хотят привлечь власть к решению проблемы с остановкой строительства

11:56, 1.06.2020 1677 2

Долгая эпопея с ЖК Укрбуда: есть ли надежда у инвесторов

Минобороны нашло решение, которое должно помочь решить вопросы с недостроями

11:00, 30.05.2020 12785 2

БТИ никуда не исчезнут, но станут обычным субъектом рынка – Минюст

Сейчас в Украине нет монополии на техинвентаризацию недвижимости

17:39, 29.05.2020 15389 3