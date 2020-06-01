В Киеве реконструируют сквер возле Сенного рынка: проект разработали местные жители

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской, 29, недалеко от места, где раньше находился Сенной рынок, планируют реконструировать сквер. При этом проект реконструкции разработали сами жители улицы.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.

Предложенный жителями проект предусматривает высадку новых деревьев и растений, установку новых качелей, спортивного тренажера, песочниц и встроенных батутов. При этом, разработанный общиной проект позволит сэкономить деньги городского бюджета.

"Проект, который предлагает общество, предусматривает озеленение территории, установку новых качелей, спортивного тренажера, песочниц и встроенных батутов. Конечно, его должны проверить и поддержать профильный департамент и районная администрация, но это просто фантастическая платформа для начала диалога", - написала Балицкая.

По ее словам, уже сделаны первые шаги, разосланы обращение во все необходимые инстанции. Она также пообещала информировать общественность относительно всех изменений по этому вопросу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на улице Глубочицкой происходит вырубка сквера под строительство церкви мормонов.