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В Киеве ради церкви мормонов уничтожили сквер

13.05.2020 - 16:29

В Киеве на улице Глубочицкой происходит вырубка сквера под строительство церкви мормонов.

Как стало известно, 7 апреля во время объявленного государством карантина было вырублено гектар деревьев в зеленой зоне на улице Глубочицкая, 5. Местные жители 5 лет требовали и собирали подписи, чтобы на этом участке был сквер.

В Киеве уничтожили сквер

kievvlast.com.ua

Народный депутат Верховной Рады Сергей Рахманин обратился к столичному голове Виталию Кличко с просьбой обосновать вырубку сквера.

Нардеп отмечает, что поскольку официально застройщиком является "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в Украине", то восстановительная стоимость за срубленные деревья оплачена не была, так как религиозные организации освобождены от этой платы.

Рахманин также просит обосновать правовые основания вырубки деревьев и кустарников во время карантина а также разъяснить, почему приоритет в определении статуса участка зеленой зоны на ул. Глубочицкая, 5 был предоставлен застройщику, а не местным жителям. Также он просит проинформировать, рассматривалась ли возможность предоставить застройщику другой участок для строительства с целью сохранения зеленых зон в Киеве.

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