В Киеве продолжают отключать горячую воду: список районов

17:06, 20.05.2020

Киевтеплоэнерго начинает второй этап гидроиспытаний теплосетей, в результате чего в ряде районов столицы не будет горячей воды до начала июня.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Так, на втором этапе будут испытывать на прочность сетей на Соломенке, Шулявке, Теремках, Осокорках и центре Киева. Горячее водоснабжение около 10% жилых домов приостановят до 5 июня.

Более детальная информация о сроках проведения гидравлических испытаний в Киеве размещается на домовых досках объявлений. Кроме этого, клиенты могут получить ее в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15-57 (со стационарного телефона) или (044) 500-1557 (с мобильного).

В Киеве пропадет горячая вода
kiev24.ua

По состоянию на 18 мая Киевтеплоэнерго выявило 105 повреждений, из них на 54-х участках уже завершены ремонтные работы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, после ослабления ограничительных мероприятий в столице 12 мая испытания начались в малых котельных и ТЭЦ-6, которые обслуживают Троещину, Лесной массив, Воскресенку, Оболонь, Минский массив, Виноградарь и Отрадный. Завершение первой очереди испытаний ожидается 25 мая.

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