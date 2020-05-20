УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Город

В Киеве продолжают отключать горячую воду: список районов

20.05.2020 - 17:06

Киевтеплоэнерго начинает второй этап гидроиспытаний теплосетей, в результате чего в ряде районов столицы не будет горячей воды до начала июня.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Так, на втором этапе будут испытывать на прочность сетей на Соломенке, Шулявке, Теремках, Осокорках и центре Киева. Горячее водоснабжение около 10% жилых домов приостановят до 5 июня.

Более детальная информация о сроках проведения гидравлических испытаний в Киеве размещается на домовых досках объявлений. Кроме этого, клиенты могут получить ее в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15-57 (со стационарного телефона) или (044) 500-1557 (с мобильного).

В Киеве пропадет горячая вода

kiev24.ua

По состоянию на 18 мая Киевтеплоэнерго выявило 105 повреждений, из них на 54-х участках уже завершены ремонтные работы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, после ослабления ограничительных мероприятий в столице 12 мая испытания начались в малых котельных и ТЭЦ-6, которые обслуживают Троещину, Лесной массив, Воскресенку, Оболонь, Минский массив, Виноградарь и Отрадный. Завершение первой очереди испытаний ожидается 25 мая.

Комментарии

Все ЖК на карте

map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Шаг к "промышленному безвизу": Рада рассмотрела законопроект о строительной продукции

Шаг к "промышленному безвизу": Рада рассмотрела законопроект о строительной продукции

За законопроект в первом чтении проголосовали 276 народных депутатов

20.05.2020 - 15:38
Столичную Борщаговку почистили от рекламных билбордов и ситилайтов

Столичную Борщаговку почистили от рекламных билбордов и ситилайтов

На улице разместили незаконно 88 рекламных конструкций

20.05.2020 - 15:02
СБУ пресекла незаконные махинации с землей почти на миллиард гривен

СБУ пресекла незаконные махинации с землей почти на миллиард гривен

Шевченковский райсуд арестовал участки

20.05.2020 - 14:29
В Одессе пляжи очистят от незаконных построек

В Одессе пляжи очистят от незаконных построек

Решение вынес одесский горисполком

20.05.2020 - 13:16
Владельцы недвижимости в Киевской области уплатили 155 млн гривен налогов

Владельцы недвижимости в Киевской области уплатили 155 млн гривен налогов

Большую часть уплатили юридические лица

20.05.2020 - 12:49