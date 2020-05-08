В Киеве построят необычную энергонезависимую школу

В Киеве построят необычную школу, в которой отопление и горячую воду будут обеспечивать грунтовые тепловые насосы.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщает официальный портал Киева.

Энергонезависимая школа в Киеве kyivcity.gov.ua

Так, школа находится по адресу проспект Отрадный 36-В, здесь уже выполнено 70% работ. В частности, стартовали отделочные работы по укладке плитки и покраске фасада. Параллельно строители занимаются внешними инженерными сетями, а именно: канализацией и сливоприемной системой. Кроме того, продолжаются работы по обустройству грунтовых тепловых насосов, которые будут отапливать и греть воду за счет тепла земли.

Энергонезависимая школа в Киеве kyivcity.gov.ua

"Это будет школа нового поколения с современным оборудованием, планированием учебных классов и энергосберегающими технологиями. Здесь предусмотрены гардеробные, просторные спортивные и хореографические залы, медицинские помещения, читальня. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и удобства передвижения посетителей", – отметила исполняющая обязанности председателя Соломенской райгосадминистрации Елена Горпинченко.

Энергонезависимая школа в Киеве kyivcity.gov.ua

Также школу оборудуют системами пожарной сигнализации и видеонаблюдением, а для удобства посетителей и учащихся – лифтами и пандусами.