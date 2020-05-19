В Киеве обрушился путепровод: чудом обошлось без жертв. Фото

18:22, 19.05.2020

В Киеве в Оболонском районе срочно проводятся ремонтные работы на Новоконстантиновском путепроводе, который обрушился.

Так, специалисты дорожно-эксплуатационного управления Оболонского района проводят противоаварийные работы, в частности, усиливают крепление перил. Части, которые находятся в аварийном состоянии, демонтируют. На их месте разместят временную ограду.

Ремонт путепровода на Оболони
kyivcity.gov.ua

Вдоль путепровода частично ограничено движение крайней левой полосой.

Часть ограды, которая оторвалась от крепления, уже убрали.

В среду, 13 мая, на улице Новоконстантиновской обрушилась часть пешеходного ограждения от путепровода в сторону Оболони. К счастью, никто не пострадал.

Ремонт путепровода на Оболони
kyivcity.gov.ua

Часть металлического ограждения длиной в несколько метров упала на газон, проезжую часть и на остановку общественного транспорта. Почему обрушилась конструкция в "Киевавтодоре" выясняют.

Другие новости

Депутат Киевсовета рассказал о незаконной добыче песка возле Южного моста

Мостострой продолжает использовать земельный участок, несмотря на расторжение договора

18:07, 19.05.2020

В Харькове запустили систему раздельного сбора мусора

Уже установлена первая площадка с контейнерами для раздельного сбора мусора

17:30, 19.05.2020

Для переселенцев из Крыма в Украине построят 500 квартир

Зеленский пообещал крымчанам новое жилье

17:01, 19.05.2020

В ГНС уточнили, как платить налог на недвижимость

Налог на недвижимость начисляется с месяца приобретения права собственности

16:32, 19.05.2020

"Большое строительство" в Украине: денег стало меньше, но объемы никто не сокращал

В Минрегионе рассказали о реализации проекта

15:25, 19.05.2020