В Киеве обрушился путепровод: чудом обошлось без жертв. Фото

В Киеве в Оболонском районе срочно проводятся ремонтные работы на Новоконстантиновском путепроводе, который обрушился.

Так, специалисты дорожно-эксплуатационного управления Оболонского района проводят противоаварийные работы, в частности, усиливают крепление перил. Части, которые находятся в аварийном состоянии, демонтируют. На их месте разместят временную ограду.

Ремонт путепровода на Оболони kyivcity.gov.ua

Вдоль путепровода частично ограничено движение крайней левой полосой.

Часть ограды, которая оторвалась от крепления, уже убрали.

В среду, 13 мая, на улице Новоконстантиновской обрушилась часть пешеходного ограждения от путепровода в сторону Оболони. К счастью, никто не пострадал.

Ремонт путепровода на Оболони kyivcity.gov.ua

Часть металлического ограждения длиной в несколько метров упала на газон, проезжую часть и на остановку общественного транспорта. Почему обрушилась конструкция в "Киевавтодоре" выясняют.