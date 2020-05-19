В Киеве обрушился путепровод: чудом обошлось без жертв. Фото

В Киеве в Оболонском районе срочно проводятся ремонтные работы на Новоконстантиновском путепроводе, который обрушился.
Так, специалисты дорожно-эксплуатационного управления Оболонского района проводят противоаварийные работы, в частности, усиливают крепление перил. Части, которые находятся в аварийном состоянии, демонтируют. На их месте разместят временную ограду.
Ремонт путепровода на Оболони
kyivcity.gov.ua
Вдоль путепровода частично ограничено движение крайней левой полосой.
Часть ограды, которая оторвалась от крепления, уже убрали.
В среду, 13 мая, на улице Новоконстантиновской обрушилась часть пешеходного ограждения от путепровода в сторону Оболони. К счастью, никто не пострадал.
Ремонт путепровода на Оболони
kyivcity.gov.ua
Часть металлического ограждения длиной в несколько метров упала на газон, проезжую часть и на остановку общественного транспорта. Почему обрушилась конструкция в "Киевавтодоре" выясняют.