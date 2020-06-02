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В Киеве облагородили две центральные улицы. Видео

2.06.2020 - 15:20

В Киеве власти города капитально обновили две центральные улицы – Покровскую и Золотоворотскую. Здесь поменяли дорожное покрытие, тротуары, установили дождевые канализации и новое освещение.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, на улице Покровской, которую в последний раз ремонтировали более 30 лет назад, полностью заменили бетонное основание дороги и вместо асфальта уложили массивную брусчатку. По словам Виталия Кличко, таким образом улице вернули ее исторический вид. Покровская – одна из старейших улиц Киева. Кроме новой дороги, на этой улице обустроили новые тротуары, обновили ливневую канализацию и установили современное освещение.

Обновленный центр Киева

Скриншот

Обновления произошли и на другой центральной улице столицы – Золотоворотской. Там отремонтировали тротуары с учетом потребностей людей с недостатками зрения. Обустроили новое дорожное покрытие, велодорожку. Благоустроили зону для парковки авто и предусмотрели места для автомобилей людей с инвалидностью. Установили LED-освещение.

Также завершились работы по капремонту еще на одной из центральных улиц – Пушкинской. Здесь впервые в Киеве установлены специальные велосветофоры и созданы зоны ожидания велосипедистами сигнала светофора.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что в Киеве будет установлен новый фонтан со скульптурой покровителя города Архистратига Михаила. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, фонтан планируют установить уже в этом году.

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