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В Киеве начался масштабный ремонт на улице Прорезной

3.06.2020 - 14:06

В Киеве будет перекрыто движение по улице Прорезной, которая находится в центре столицы, из-за масштабного ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевавтодора.

Сейчас дорожники работают на участке между домами № 10 и № 14 (квартал между улицами Паторжинского и Пушкинской/Гринченко).

Согласно намеченным планам, работы планируется завершить до 16 июня. Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.

Также коммунальщики разместили план объезда ремонтируемого участка.

Схема проезда

facebook.com/kievavtodor

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве власти города капитально обновили две центральные улицы – Покровскую и Золотоворотскую. Здесь поменяли дорожное покрытие, тротуары, установили дождевые канализации и новое освещение.

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