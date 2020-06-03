В Киеве начался масштабный ремонт на улице Прорезной

В Киеве будет перекрыто движение по улице Прорезной, которая находится в центре столицы, из-за масштабного ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевавтодора.

Сейчас дорожники работают на участке между домами № 10 и № 14 (квартал между улицами Паторжинского и Пушкинской/Гринченко).

Согласно намеченным планам, работы планируется завершить до 16 июня. Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.

Также коммунальщики разместили план объезда ремонтируемого участка.

Схема проезда facebook.com/kievavtodor

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве власти города капитально обновили две центральные улицы – Покровскую и Золотоворотскую. Здесь поменяли дорожное покрытие, тротуары, установили дождевые канализации и новое освещение.