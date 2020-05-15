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В Киеве на Троещине вместо рынка будет зеленая зона

15.05.2020 - 12:48

В Деснянском районе Киева расчистили территорию рынка по улице Электротехнической с целью обустройства там зеленой зоны.

Об этом рассказал и.о. главы Деснянского района Сергей Снопков.

По его словам, ранее здесь постоянно нарушали правила дорожного движения, торговали в неустановленных местах с грузовых автомашин на проезжей части улицы, после чего оставались кучи мусора. Сейчас территорию рынка по улице Электротехнической привели в порядок.

Рынок был источником мусора

kiev.informator.ua

"Впервые за много лет достигнут порядок. Так, эвакуированы автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, демонтированы МАФы, которые не имели разрешительной документации, прекращено стихийную торговлю, которая возникала по территории рынка прямо на проезжей части из автомобилей. Начали работы по приведению в надлежащий вид территории, расчистка земли в зеленой зоне, где будут восстановлены зеленые насаждения, уничтожены во время сезонных ярмарок по ул. Электротехнической", – сообщил Снопков.

Как сообщали НЕРУХОМІ, проект Генерального плана Киева предусматривает увеличение количества массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений общегородского и местного уровня почти вдвое.

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