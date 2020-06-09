В Киеве на ремонт бюветов потратят почти 3,5 млн гривен

До конца осени 2020 года по заказу КП "Киевводфонд" в Киеве капитально отремонтируют 16 бюветных комплексов.
Об этом стало известно из объявлений электронной системы публичных закупок ProZorro.
Это те объекты, договоры на которые уже подписаны. Работы обойдутся в 3,43 млн гривен.
Кроме того, 20,1 млн гривен планируют потратить на строительство новых бюветных комплексов и артезианских скважин.
Какие бюветы отремонтируют, адреса:
пересечение улиц Вячеслава Липинского и Михаила Коцюбинского;
улица Краснодарская, 45;
улица Верховинная, 8;
улица Теремковская, 2-4;
улица Архитектора Вербицкого, 9;
улица Алматинская, 109;
проспект Владимира Маяковского, 54/9;
улица Героев Днепра, 75;
проспект Науки, 43;
улица Митрополита Андрея Шептицкого, 20;
улица Олега Ольжича, 10-А;
улица Лукьяновская, 13;
улица Кирилловская, 99;
улица Менделеева, 12;
улица Терещенковская (парк им. Тараса Шевченко);
пересечение улиц Ружинской и Мамасали Тешебаева.