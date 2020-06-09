В Киеве на ремонт бюветов потратят почти 3,5 млн гривен

17:04, 9.06.2020 583 1

До конца осени 2020 года по заказу КП "Киевводфонд" в Киеве капитально отремонтируют 16 бюветных комплексов.

Об этом стало известно из объявлений электронной системы публичных закупок ProZorro.

В Киеве отремонтируют бюветы flickr.com

Это те объекты, договоры на которые уже подписаны. Работы обойдутся в 3,43 млн гривен.

Кроме того, 20,1 млн гривен планируют потратить на строительство новых бюветных комплексов и артезианских скважин.

Какие бюветы отремонтируют, адреса: