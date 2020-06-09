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В Киеве на ремонт бюветов потратят почти 3,5 млн гривен

9.06.2020 - 17:04

До конца осени 2020 года по заказу КП "Киевводфонд" в Киеве капитально отремонтируют 16 бюветных комплексов.

Об этом стало известно из объявлений электронной системы публичных закупок ProZorro.

В Киеве отремонтируют бюветы

flickr.com

Это те объекты, договоры на которые уже подписаны. Работы обойдутся в 3,43 млн гривен.

Кроме того, 20,1 млн гривен планируют потратить на строительство новых бюветных комплексов и артезианских скважин.

Какие бюветы отремонтируют, адреса:

  1. пересечение улиц Вячеслава Липинского и Михаила Коцюбинского;

  2. улица Краснодарская, 45;

  3. улица Верховинная, 8;

  4. улица Теремковская, 2-4;

  5. улица Архитектора Вербицкого, 9;

  6. улица Алматинская, 109;

  7. проспект Владимира Маяковского, 54/9;

  8. улица Героев Днепра, 75;

  9. проспект Науки, 43;

  10. улица Митрополита Андрея Шептицкого, 20;

  11. улица Олега Ольжича, 10-А;

  12. улица Лукьяновская, 13;

  13. улица Кирилловская, 99;

  14. улица Менделеева, 12;

  15. улица Терещенковская (парк им. Тараса Шевченко);

  16. пересечение улиц Ружинской и Мамасали Тешебаева.

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