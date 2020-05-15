В Киеве коммунальщики "дали бой" МАФам: демонтировали 116 сооружений

17:09, 15.05.2020

Всего за 4 дня сотрудниками коммунального предприятия "Киевблагоустройство" и некоторыми владельцами в столице были демонтированы 116 самовольно установленных временных сооружений.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Департамента городского благоустройства Киевской горгосадминистрации.

При этом лидером по количеству демонтированных временных сооружений стал Голосеевский район, где было демонтировано 43 незаконно размещенных объекта.

Как следует из опубликованной пресс-службой Департамента городского благоустройства КГГА инфографики, на минувшей неделе коммунальщики демонтировали 14 лавок-автоприцепов, 7 автокофеен, 6 остановочных комплексов, 32 палатки для сезонной торговли, 7 павильонов и 50 других самовольно установленных временных сооружений.

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