В Киеве будут решать вопрос "хрущевок" по принципу "эффекта домино"

14:11, 10.06.2020 25

Киевская власть в рамках программы реновации будет переселять жителей устаревшего жилья в новые дома по принципу "эффекта домино".

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в эфире канала "Украина 24".

"Это вопрос не одного года, но речь идет о том, что должно быть комплексным коллегиальное решение. Это не только желание города. Мы работаем над тем, чтобы создать условия инвесторам, которые в будущем будут проводить реновацию тех территорий, которые свой ресурс отжили. Без закона этого сделать нельзя, но мы не ожидаем законодательства, мы планируем будущее города таким образом, что в любой момент, когда законодательство позволит и сделает этот процесс экономически целесообразным, выгодным, интересным для инвесторов – чтобы город был готов", - отметил чиновник.

Мондриевский подчеркнул, что такую инициативу, предусмотренную в Генеральном плане, поддерживают сами жители старых домов.

"Как пример, есть такой проект: до того, как снести первую пятиэтажку, с которой надо будет отселить жителей, является так называемый стартовый участок, на котором можно построить новый дом. И вот в момент, когда строится первый новый дом, он завершен, туда переезжают жители пятиэтажки или нескольких. И когда они переехали в новый дом, старые сносятся. Таким эффектом домино идет застройка", - подчеркнул заместитель мэра.

В КГГА рассказали, что будет со старыми домами flickr.com

Он также выразил надежду, что до конца года Генплан Киева на десятки лет вперед будет утвержден.

Как сообщали НЕРУХОМІ, средний возраст жилого дома в Украине составляет 46 лет, при этом количество новых зданий не превышает 3% от общего жилого фонда.