В Киеве будут решать вопрос "хрущевок" по принципу "эффекта домино"

Киевская власть в рамках программы реновации будет переселять жителей устаревшего жилья в новые дома по принципу "эффекта домино".
Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в эфире канала "Украина 24".
"Это вопрос не одного года, но речь идет о том, что должно быть комплексным коллегиальное решение. Это не только желание города. Мы работаем над тем, чтобы создать условия инвесторам, которые в будущем будут проводить реновацию тех территорий, которые свой ресурс отжили. Без закона этого сделать нельзя, но мы не ожидаем законодательства, мы планируем будущее города таким образом, что в любой момент, когда законодательство позволит и сделает этот процесс экономически целесообразным, выгодным, интересным для инвесторов – чтобы город был готов", - отметил чиновник.
Мондриевский подчеркнул, что такую инициативу, предусмотренную в Генеральном плане, поддерживают сами жители старых домов.
"Как пример, есть такой проект: до того, как снести первую пятиэтажку, с которой надо будет отселить жителей, является так называемый стартовый участок, на котором можно построить новый дом. И вот в момент, когда строится первый новый дом, он завершен, туда переезжают жители пятиэтажки или нескольких. И когда они переехали в новый дом, старые сносятся. Таким эффектом домино идет застройка", - подчеркнул заместитель мэра.
Он также выразил надежду, что до конца года Генплан Киева на десятки лет вперед будет утвержден.
Как сообщали НЕРУХОМІ, средний возраст жилого дома в Украине составляет 46 лет, при этом количество новых зданий не превышает 3% от общего жилого фонда.