В Киеве 2600 домов получили горячую воду

В Киеве возобновили поставки горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном, Минском массивах, Оболони и Отрадном – около 2,6 тыс. многоэтажек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевтеплоэнерго.

"25 мая, через две недели после начала первой очереди гидравлических испытаний теплосетей столицы, Киевтеплоэнерго согласно графику возобновляет поставки горячей воды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что горячее водоснабжение вернули в 2,6 тыс. многоэтажных домов – это примерно 20% жилого фонда Киева.

Киевлянам начали давать горячую воду pixabay.com

В Киевтеплоэнерго подчеркнули, что на гидравлическую прочность испытывали сети зоны теплоснабжения ТЭЦ-6, районных котельных "Виноградарь", "Воскресенка", "Отрадный", станции теплоснабжения №2, а также ряда квартальных котельных. Во время испытаний выявлено около 300 повреждений сетей, которые на сегодня устранены для возобновления горячего водоснабжения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, до 5 июня будет проходить вторая очередь испытаний теплосетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 и СТ-1. Временно горячее водоснабжение приостановлено для жилых домов Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева.