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В КГГА рассказали, как проходит ремонт дорог в столичных дворах

1.06.2020 - 13:35

В Киеве ремонт дорог во дворах идет по плану: на сегодня уже завершили обновление 19 объектов, еще на 30 работы продолжаются.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

"На Соломенке на 2020 год запланировано обновление 91 придомовой территории и межквартальных проездов. Из тех объектов, которые мы проверили – на улицах Михаила Донца и Героев Севастополя – видим, что свои коррективы в план-график сегодня вносят только погодные условия. Однако уже в ближайшие недели ремонт здесь будет завершен", – подчеркнул Непоп.

Столичные дворы активно ремонтируют

pixabay.com

Всего в столице в этом году обновят 756 придомовых территорий и межквартальных проездов. На 136 объектах работы уже завершили. 163 объекта – на финальной стадии. На других дорожники еще работают.

Как уточнили в КГГА, больше всего потрудиться придется в Дарницком районе, где в порядок приведут 108 дворов. На втором месте Днепровский район. Здесь дороги починят в 107 дворах. От 72 до 98 придомовых территорий и внутриквартальных проездов запланировано отремонтировать в каждом из других районов Киева.

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